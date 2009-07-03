До 7 вересня СОТ не вводитиме санкцій проти України

До 7 вересня цього року країни - члени СОТ не вводитимуть у відповідь санкцій щодо України через дію 13-відсоткової надбавки до ставок ввізного мита при імпорті холодильників і автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він уточнив, що 24-25 червня на Комітеті СОТ з питань обмежень, що вводяться на користь платіжного балансу, було розглянуто введену Україною 13-відсоткову надбавку до імпортного мита лише на холодильники і автомобілі. «Предметом розгляду на комітеті була 13-відсоткова надбавка щодо холодильників і автомобілів, і свої рекомендації комітет СОТ давав саме по цій ситуації, без урахування рішення Конституційного суду від 23 червня. Якщо ж комітет СОТ з платіжного балансу захоче розглядати рішення Конституційного суду України від 23 червня, то це окрема ситуація», - пояснив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що в ході розгляду питання про 13-відсоткову надбавку до імпортного мита на холодильники і автомобілі комітет СОТ погодився з тим, що цю надбавку буде скасовано Україною не пізніше за 7 вересня цього року.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, рішенню про можливе введення проти України у відповідь санкцій у зв`язку з відновленням дії 13-відсоткової надбавки, згідно з рішенням КС, має передувати розгляд цього питання членами СОТ протягом 4 місяців. «У нас же до закінчення терміну дії 13-відсоткової надбавки до імпортного мита залишилися всього 2 місяці, до того ж є формальне рішення Кабміну відмінити ці заходи якнайшвидше. Якщо ж припустити, що 13-відсоткова надбавка діятиме і після 7 вересня, тоді дійсно щодо України можуть бути введені у відповідь санкції з боку членів СОТ, але ми намагатимемося, щоб цього не сталося», - наголосив заступник міністра.

Відповідаючи на запитання про те, чи діє 13-відсоткова надбавка до імпортного мита сьогодні, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ порекомендував звернутися до Митної служби України.

При цьому він вважає, що рішення КС від 23 червня не відміняє постанови Кабміну від 18 березня цього року про скасування 13-відсоткової надбавки до ставок ввізного мита при імпорті всіх товарів, окрім холодильників і автомобілів. «Рішення КС стосується тільки конституційності або не конституційності тієї норми законодавства, яка надавала певні права для Кабінету міністрів», - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 923–VІ «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку з світовою фінансовою кризою». Законом передбачалося введення терміном на шість місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита.

Цим законом Кабінету міністрів надається право зменшувати (відміняти) розмір тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита, а також продовжувати застосування тимчасової процедури шляхом ухвалення урядом відповідного рішення.

Конституційний Суд своїм рішенням від 23 червня 2009 року визнав неконституційними норми законодавства, згідно з якими Кабінет міністрів може ухвалювати рішення щодо подовження процедури застосування, зменшення розміру, скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари.