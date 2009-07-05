У Сімферополі дитина випала з 9-го поверху
10:54, 05 липня 2009Суспільство
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Стан - «дуже важкий»
Трирічна дитина випала з 9-го поверху 9-поверхового будинку в Сімферополі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про інцидент надійшла рятувальникам напередодні.
Дівчинка, 2006 року народження, з політравмою перебуває в лікарні. Стан дитини оцінюється як «дуже важкий».
Співробітники міліції з`ясовують обставини нещасного випадку.
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