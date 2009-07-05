Штормове попередження оголосили в Криму

Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Упродовж доби на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 15-20 м/с.

Як повідомляв УНІАН, зливи і град наприкінці червня завдали збитків ряду районів автономії.