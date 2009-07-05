Погода на завтра: дощі й грози
13:48, 05 липня 2009Суспільство
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У Києві вночі 13-15°
Завтра в Україні очікуються місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (у східних, північно-східних областях, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті повсюди дощі).
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 12-17°); у південній частині вночі 16-21°, вдень 26-31°.
У Київській області - місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.
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