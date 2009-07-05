Ющенко закликає Росію поважати рішення щодо ЧФ РФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає поважати рішення про те, що у 2017 році має завершитися термін перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам у Севастополі, де брав участь у святкуванні Дня флоту України.

«Український народ пішов назустріч і на 20 років після прийняття Конституції, яка забороняє розміщення будь-яких іноземних військових баз, прийняв коректне і справедливе рішення, дозволивши пролонгувати присутність російського Чорноморського флоту в Севастополі. Мені б хотілося, щоб це рішення з розумінням і толерантністю сприймалося всіма сторонами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив переконання, що 20 років є достатнім терміном, щоб без політики, толерантно, в дусі взаєморозуміння вирішити цю проблему.

«Треба зрозуміти, що Україна незалежна держава, і ми не хочемо, щоб на нашій території був чийсь солдат, окрім українського», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Він зазначив, що це є нормальною міжнародною практикою, і у таких кроках Україна не діє проти якоїсь третьої сторони.

«Ми даємо відповідь на оборонну і безпекову політику абсолютно раціонально, і вона не спрямована проти когось», - сказав глава держави. Він окремо наголосив, що Україна налаштована на розвиток добросусідських відносин із Росією.

Відповідаючи на запитання журналістів, Президент висловив переконання, що відносини двох флотів мають бути врегульовані на партнерських засадах, з дотриманням основних вимог українського законодавства.

Він також висловив побажання, щоб статус ЧФ РФ у Севастополі був врегульований без непотрібної політизації.

«Я є прихильник того, щоб на цій справі менше вправлялися політики», - сказав В.ЮЩЕНКО, з жалем констатувавши, що ця тема продовжує використовуватися для створення конфліктів в українському суспільстві.