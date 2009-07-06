Газпром знову лякає газовим конфліктом між Росією і Україною

Заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр МЕДВЕДЄВ побоюється нового газового конфлікту між Росією і Україною.

В інтерв`ю, опублікованому сьогодні в тижневику Focus, він заявив: "Ми стоїмо перед великим ризиком кризи". Після січневої кризи, коли був припинений транзит російського газу до Західної Європи, у тому числі й Німеччини, територією України, зазначив О.МЕДВЕДЄВ, Москва і Київ підписали угоди, покликані гарантувати транзит енергоносіїв. "Проте я не можу обіцяти, що тим самим виключені всі ризики", - підкреслив менеджер "Газпрому".

Головним ризиком О.МЕДВЕДЄВ вважає фінансовий. "Нинішня економічна і фінансова криза, природно, не поліпшила ситуацію в Україні, - сказав він. - На додаток до цього ми опинилися перед технологічною проблемою, бо Україна підняла зі своїх газових сховищ великі обсяги газу. Тим часом, заповнені газові сховища є передумовою для покриття підвищеного попиту на газ в Європі взимку". О.МЕДВЕДЄВ оцінює вартість відкачаного зі сховищ газу в 4-5 млрд. дол., передає Прайм-ТАСС.

Центральну проблему він бачить у спроможності України платити за російський газ. "Ми не думаємо, що Україна в змозі це зробити, - сказав О.МЕДВЕДЄВ. - Тому ми поширили серед наших партнерів пропозиції, як вирішити цю проблему". Він нагадав, що на політичному рівні президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ і прем`єр-міністр Володимир ПУТІН запропонували Європейському союзу створити фінансовий пул, до якого б увійшли зацікавлені держави, а також Росія. "За допомогою цих грошей можна було б допомогти Україні заповнити свої сховища", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України і Росії щодо вирішення питання постачання газу в зимовий період. Україна для вирішення проблеми із закачуванням газу в ПСГ просить про виділення європейськими фінінституціями 4,2 млрд. дол. кредиту.

Джерела, наближені до переговорів, говорять, що Україна може одержати близько 2 млрд. дол. кредиту, але в обмін на здійснення структурних реформ у газовій галузі.

Як заявляв О.МЕДВЕДЄВ, “Газпром” сподівається, що Україна одержить кредит на закачування газу в підземні сховища газу ще до вересня.