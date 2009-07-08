Уряд збільшить статутний фонд "Нафтогазу"

Уряд прийняв рішення про збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. за рахунок реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

«Ми (Мінпаливенерго - УНІАН) запропонували збільшити статутний фонд «Нафтогазу» на 18,6 млрд. грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. А до Стабілізаційного фонду ці кошти будуть одержані за рахунок реалізації облігацій внутрішньої державної позики», - сказав Ю.ПРОДАН.

Як повідомлялося, за інформацією виконуючого обов`язки міністра фінансів України Ігоря УМАНСЬКОГО, Кабінет міністрів України має намір погодити під час переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) можливість збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. Він повідомив, що кошти на збільшення статутного фонду «Нафтогазу» будуть одержані за рахунок випуску облігацій – за такою ж моделлю, як і в разі рекапіталізації банків.

За його словами, інформація передана МВФ і очікується реакція.

За словами І.УМАНСЬКОГО, рішення про збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. може бути прийняте і реалізоване урядом тільки після внесення змін до закону про бюджет.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України», щоб дати можливість компанії компенсувати різницю в ціні на газ для підприємств теплокомуненерго. Відповідний законопроект про внесення змін до Держбюджету-2009 був прийнятий 17 червня на засіданні уряду.

Сума збільшення статутного фонду буде визначена рішенням Верховної Ради, але в уряді вважають, що збільшити капітал необхідно на 10-18 млрд. грн.

11 червня заступник міністра палива та енергетики України Володимир МАКУХА повідомив, що Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

На сьогодні статутний фонд НАК «Нафтогаз України» становить 5 млрд. 564,714 млн. грн.