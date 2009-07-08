Одеський припортовий почали готувати до продажу

Фонд державного майна почав підготовку до продажу 99,56% акцій Одеського припортового заводу.

Про це говориться в повідомленні ФДМ, передає Українська правда з посиланням на "Обком".

Фонд пропонує потенційним покупцям взяти участь в розробці умов продажу цього пакету акцій на аукціоні.

Завод знаходиться в управлінні ФДМ, тому що у квітні Кабінет міністрів скасував свої рішення про передачу Міністерству промислової політики управління державними корпоративними правами Одеського припортового заводу.

2008 рік Одеський припортовий завод закінчив із чистим прибутком 796,977 млн. гривень.

100% акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" належить державі.

Завод спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду, перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.