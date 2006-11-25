ООН знайшла в Чечні секретні в`язниці

У суботу комітет ООН проти тортур обвинуватив Росію в організації секретних в`язниць у Чечні. Крім того, на думку комітету, в республіці як і раніше порушуються права людини і викрадаються люди. У 12-сторінковому документі, представленому в ООН, йдеться, що у комітету «є надійні відомості про неофіційні місця ув’язнення на Північному Кавказі».

Як повідомляє АР, комітет стверджує, що в його розпорядження потрапили звинувачення в застосуванні до людей, яких там тримають, жорстоких і негуманних методів впливу. У заяві комітету ООН також згадуються «численні і безперервні звинувачення» у тому, що викрадання людей проводяться службовцями урядових структур або з їх схвалення, а викрадачі залишаються безкарними. Зокрема, комітет ООН стверджує, що тортури застосовуються в установах, якими управляє 2-ге оперативно-слідче бюро, створене в 2002 році для розслідування злочинів, що їх здійснюють організовані злочинні угруповання.

Нарешті, в звіті міститься згадка про численні затримання родичів підозрюваних у терористичній діяльності. Нагадаємо, родичів Аслана Масхадова затримали за декілька місяців до його вбивства. Крім того, за неофіційними даними, арешт членів сім`ї колишнього ічкерійського міністра оборони Магомеда Хамбієва був причиною того, що він у результаті здався чеченській владі.

Як відзначає служба новин ООН, рекомендації комітету є обов`язковими для виконання, хоча механізмів примушення до їх виконання не існує.

«Газета.Ru»