Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,70 грн./дол., продають – по 7,77 грн./дол. Курс купівлі/продажу готівкового долара дещо знизився, порівняно з 8 липня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,65-7,73 грн./дол., з продажу – 7,74-7,80 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 8 липня, і становить 10,68 грн./євро, продажу – знизився на 0,5% - до 10,89 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,59-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,83-11,00 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо знизився, порівняно з 8 липня, і становить в середньому 0,2329/0,2509 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,185-0,242 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,69 грн./дол., продають – по 7,76 грн./дол., курс дещо знизився порівняно з 8 липня.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,71 грн./євро, курс не змінився порівняно з 8 липня, продажу – 10,90 грн./євро, на 0,4% дешевше.

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 0,6%, порівняно з 8 липня, і становить у середньому 0,2314 грн./рубль, продажу – знизився на 0,7% - до 0,2519 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,70/7,77 грн., євро – 10,70/10,87 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,65/7,78 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,70/7,75 грн., євро – 10,75/10,90 грн., рубль – 0,24/0,255 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 липня, становить: гривні до долара США – 7,6245, до євро – 10,598817, до російського рубля – 0,2399.