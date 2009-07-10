Експерт пояснив, чому на п'ятницю послабла гривня

У валютного ринку сьогодні майже не було часу, аби усвідомити позитивність сигналу з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Таку думку висловив УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, у п`ятницю на міжбанку поновився понижувальний тиск на гривню. Економіст відзначив, що ринок закрився на рівні 7,6670-7,6770 грн./дол., що відповідає ослабленню гривні на 0,24% порівняно із закриттям четверга.

Як вважає О.БЛІНОВ, обмінний курс ніяк не відреагував на рішення місії МВФ в Україні, яка підтримала виділення траншу (остаточне рішення буде ухвалено Радою директорів МВФ). Про це рішення було оголошено ближче до кінця торгової сесії, нагадав економіст. Крім того, додав він, новина була неоднозначною, оскільки вона супроводжувалась оголошенням про перегляд Фондом прогнозу скорочення ВВП в 2009 р. з 8% до 14%.

Крім того, відзначив економіст, МВФ переглянув очікуваний дефіцит бюджету з 4% до 6% ВВП, що означає збільшення грошової емісії для фінансування бюджету. Як правило, ринок сприймає емісію як чинник девальвації гривні, пояснив він.

Водночас, нагадав економіст, НБУ не був присутній сьогодні на ринку, оскільки п`ятниця зарезервована для цільових аукціонів. «Таким чином, гривня сьогодні була позбавлена підтримки інтервенціями», - вважає О.БЛІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, голова Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ сьогодні заявила, що місія МВФ рекомендуватиме Раді виконавчих директорів Фонду збільшити наступний транш для України до 3,3 млрд. доларів.

«Ми зараз починаємо процес, який називається процес надання документів Раді виконавчих директорів, ми сформулюємо свої рекомендації для керівництва МВФ, для виконавчих директорів, аби завершити другий перегляд програми», - сказала Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в України надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлено безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш повинен становити 3,2 млрд. дол., четвертий, – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду й коригування програми співпраці.