Ющенко зійде на Говерлу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 липня здійснить сходження на найвищу точку в Україні – гору Говерлу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”, зазначивши, що вже традиційно у такий спосіб Президент та всі бажаючі відзначають День проголошення Державного суверенітету України.

У програмі заходів – мітинг та концерт, спілкування глави держави зі ЗМІ та віче на вершині Говерли.

Початок сходження - о 6-й годині ранку.

«Наша Україна» проводить акредитацію на заходи до 13.00 15 липня за телефоном. 206-60-77.