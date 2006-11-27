Розклад новорічних свят у Києві

Відзначення Дня Святого Миколая в Національному цирку України традиційно відкриє у Києві початок новорічних святкувань.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на розпорядження про проведення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів, підписане Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Згідно з затвердженою програмою заходів, 20-21 грудня об 11.00 на Центральній навчально-тренувальній базі «Льодовий стадіон», що на вул. Академіка Глушкова, 9, відбудеться Кубок України з ковзанярського спорту; 21-24 грудня 2006 р. о 10.00 в Льодовому стадіоні «Крижинка» (вул. В.Васильківська, 55) буде розіграно Кубок України з шорт-треку;

21-26 грудня на Льодовому стадіоні «Крижинка» пройде Чемпіонат України з фігурного катання.

23 грудня о 13.00 в Колонній залі КМДА планується провести Новорічну ялинку для дітей, що пересуваються на візках. Цього ж дня на Хрещатику о 15.00 розпочнеться «Парад Дідів Морозів-волонтерів». Після цього о 16.00 відбудеться свято запалення Головної новорічної ялинки «З Новим Роком, Україно!».

31 грудня о 19.30 на НСК «Олімпійський» заплановано передноворічний легкоатлетичний пробіг «Біг у 2007 рік». Після цього всі бажаючі зможуть взяти участь у зустрічі Нового року на Майдані Незалежності в ніч з 31 грудня 2006 р. на 1 січня 2007 р.

Розпорядженням також передбачено, що з 23 по 28 грудня у кінотеатрі «Жовтень» пройдуть новорічно-різдвяні програми, зокрема, ігротеки та перегляди кінофільмів для дітей та молоді з малозабезпечених та кризових сімей. Крім того, міські новорічні та різдвяні свята для дітей та юнацтва пройдуть з 28 грудня по 13 січня в Київському Палаці дітей та юнацтва.

Діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, вихованців шкіл-інтернатів зможуть відвідати культурно-мистецькі заклади, де для них влаштують безкоштовні святкові новорічні вистави.

Передбачено проведення низки спортивних заходів протягом січня у період шкільних канікул.

Святкування Різдва Христового відбудеться на Майдані Незалежності 7 січня 2007 року.

19 січня Свято Водохреща у «Гідропарку» традиційно закриє Новорічні свята.