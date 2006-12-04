Київ погрожують залишити без тепла

ДК "Газ України" обмежуватиме поставки газу АЕК "Київенерго" до повного погашення заборгованості. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК “Газ України”.

У повідомленні наголошується, що у зв`язку з погіршенням стану розрахунків за поточне споживання газу ДК "Газ України" надала доручення УМГ "Київтрансгаз" на обмеження поставок природного газу АЕК "Київенерго".

При щодобовому споживанні газу на рівні 11,5 млн. куб. м АЕК "Київенерго" продовжує нарощувати заборгованість.

З початку року АЕК "Київенерго" спожила 2 млрд. 566 млн. куб. м газу, що перевищує на 20% обсяг споживання газу підприємствами ТКЕ країни. Заборгованість "Київенерго" за спожитий у 2006 році газ становить 86,5 млн. грн.

За підсумками листопада борг "Київенерго" перед ДК "Газ України" за газ становив 43,6 млн. грн., рівень розрахунків скоротився до 72,2%. Подальше збільшення заборгованості за природний газ привело до обмеження його поставок АЕК "Київенерго" і скорочення щодобового споживання з 11,5 млн. куб. м до 9,3 млн. куб. м.

У разі незабезпечення 100% поточних розрахунків за природний газ ДК "Газ України" буде вимушений обмежити АЕК "Київенерго" обсяги постачання газу до технологічного мінімуму.

Як повідомляв УНІАН, три з шести енергоблоків ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 АЕК «Київенерго» зупинені через обмеження поставок газу ДК «Газ України».

1 грудня примусовими діями газопостачальних організацій проводилося обмеження поставок газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Діями захисту через зниження тиску газу був зупинений блок №2 на ТЕЦ-6. 4 грудня системою захисту був зупинений енергоблок 100 Мвт на ТЕЦ-5.

За даними "Київенерго", заборгованість компанії перед ДК "Газ України" на 1 грудня становила 75 млн. грн.

Довідка УНІАН. Станом на 4 грудня 2006 р. загальна сума заборгованості підприємств ТКЕ перед ДК "Газ України" за спожитий протягом 2006 року природний газ досягла 881,5 млн. грн., рівень розрахунків – 66% (рівень розрахунків за аналогічний період 2005 р. – 82%). Найбільшими боржниками є підприємства ТКЕ Дніпропетровської (180 млн. грн.), Харківської (166,8 млн. грн.), Донецької (157 млн. грн.), Запорізької (46,6 млн. грн.), Луганської (38,5 млн. грн.), Одеської (35,3 млн. грн.) і Львівської (34,3 млн. грн.) областей.