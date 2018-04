Американська академія звукозапису оголосила номінантів на ”Греммі”

У ніч на п`ятницю Американська академія звукозапису (The National Academy of Recording Arts & Sciences) оголосила номінантів на отримання щорічної премії "Греммі".

Найбільшу кількість номінацій цього року дістала співачка Мері Джей Блайдж (Mary J Blige). 35-річна виконавиця претендує на перемогу у восьми номінаціях, зокрема за кращу пісню - "Be Without You", а також відразу в п`яти номінаціях в жанрі R&B.

Шість номінацій отримали легендарні рокери з Red Hot Chili Peppers, серед іншого - за альбом Stadium Arcadium, що вийшов у 2006 році.

У п`яти номінаціях на перемогу претендують, зокрема, співак Джеймс Блант (James Blunt), група the Dixie Chicks і Принц (Prince).

Чотири номінації дістали співачка Бейонс (Beyonce), поп-виконавець Джастін Тімберлейк (Justin Timberlake) і репер T.I.

У номінації "краще виконання у складі малого ансамблю" на "Греммі" претендує російський камерний ансамбль "Солісти Москви" і його художній керівник, диригент Юрій Башмет. В альбомі, записаному на фірмі Onyx Classics, оркестр виконує камерні симфонії Дмитра Шостаковича, Георгія Свірідова і Мойсея Вайнберга.

Лауреати премії "Греммі" будуть оголошені 11 лютого на урочистій церемонії в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

