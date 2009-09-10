Королевська порахувала, скільки має коштувати ліцензія для казино

Концепція проекту закону «Про державне регулювання діяльності у сфері грального бізнесу», запропонована Міністерством фінансів, вимагає доопрацювання в частині збільшення вартості ліцензій для гральних закладів.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, вартість ліцензій для гральних закладів, запропонована Мінфіном, дуже занижена. «З урахуванням зниження курсу гривні, середньорічного показника інфляції, ця сума повинна бути більше, ніж 2 млн. грн.», - заявила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає за доцільне продовжити консультації щодо ставки оподаткування для гральних закладів. «15% ставка оподаткування - це неадекватний «подарунок» бізнесу, який не має виробництва, інновацій і не несе корисного соціального навантаження. Це одна з найнижчих ставок оподаткування в світі, і я переконана, що гральний бізнес в Україні повинен функціонувати, як і в більшості країн світу, за найбільш високими ставками податку», - зазначила депутат.

Крім того, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, необхідно диференціювати підхід до казино та гральних автоматів: неправильно зрівнювати ці два сегменти грального бізнесу. На її думку, більшість проблем, що призвели до закриття грального бізнесу, були пов`язані з гральними автоматами. «Тому, вважаю, що новий закон повинен стримувати розвиток цього сегменту - як найбільш соціально небезпечного», - підкреслила вона.

Водночас голова комітету вважає пропозицію про введення граничного терміну експлуатації автоматів на 5 років таким, що не відповідає принципам ринкової економіки і лобіює інтереси виробників та імпортерів цього устаткування.

Загалом пропозиції Мінфіну, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, є спірними й вимагають доопрацювання та консультацій.

Як повідомляв УНІАН, в кінці серпня Міністерство фінансів розробило концепцію проекту закону «Про державне регулювання діяльності у сфері грального бізнесу».

Згідно з концепцією, ліцензія на здійснення ліцензованого виду господарської діяльності у сфері грального бізнесу є безстроковою.

Плата за ліцензію вноситься в строк, визначений Кабінетом Міністрів в наступному розмірі: 2 млн. грн. – на організацію і проведення азартних ігор у казино і в залах гральних автоматів, 1 млн. грн. – на організацію і проведення азартних ігор у букмекерських конторах і через електронний заклад, 5 млн. грн. – на здійснення господарської діяльності з виробництва, оптового й роздрібного продажу грального обладнання.

На кожен гральний заклад видається додаток до ліцензії, за який щорічно вноситься плата в наступному розмірі: 100 тис. грн. – на кожне казино і зал гральних автоматів; 50 тис. грн. – за кожну букмекерську контору. Плата за додаток до ліцензії направляється до Державного бюджету.

Ставка податку з доходу, отриманого організатором азартних ігор, становить 15%.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з наданням послуг у сфері грального бізнесу встановлюється місцевим самоврядуванням за узгодженням з Мінфіном у фіксованому розмірі (за рік), але не може бути менше, ніж чинна вартість такого торгового патенту для використання відповідного грального обладнання, збільшена втричі, окрім випадків використання кегельбанів і столів для більярда.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набрав чинності наприкінці червня.

Закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

З дня набуття чинності цього закону видача ліцензій на здійснення діяльності з організації і проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цього закону, анулюються.

Кабінет Міністрів України впродовж трьох місяців з дня набуття чинності цього закону зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.