Експерти прогнозують зрив приватизації ОПЗ

Експерти прогнозують зрив приватизації Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерти повідомили на прес-конференції.

Зокрема, політолог Ігор ЖДАНОВ вважає, що сторони конфлікту навколо приватизації ОПЗ (прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і Президент Віктор ЮЩЕНКО – УНІАН) не дійдуть компромісу і приватизація не відбудеться.

На його думку, навряд чи серйозні інвестори захочуть вкладати свої кошти в Одеський припортовий завод, зважаючи на серйозну правову невизначеність, що існує на даний момент щодо цього підприємства.

У свою чергу, експерт Олексій ГАРАНЬ зазначив, що в ситуації навколо приватизації ОПЗ домінують політичні фактори. Він нагадав, що раніше Президент був не проти приватизації цього підприємства, однак різко змінив свою точку зору і фактично за 10 днів до проведення конкурсу видав указ про його зупинення.

«Я думаю, що це зрив, і приватизації не відбудеться», - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 вересня, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом №747/2009 призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

Коментуючи це рішення, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на Указ Президента.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив вживати будь-яких заходів з приватизації ОПЗ. Таке рішення суд ухвалив за позовом екс-голови Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про зупинку приватизації цього підприємства.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ФДМУ 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення. Станом на 11 вересня, до АМК звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для ухвалення остаточного рішення про участь в конкурсі з його приватизації.