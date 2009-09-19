Тимошенко обіцяла подовжити антикризові заходи для металургії

Кабінет Міністрів України має намір пролонгувати дію антикризової програми для металургійної галузі.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час відвідування Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського» (Дніпродзержинськ), повідомляє Управління зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

За словами прем‘єра, відповідно до антикризової програми уряду для підприємств металургійної галузі була знижена вартість коксівного вугілля, надані державні гарантії, знижені ціни на газ і на перевезення залізницею. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що уряд вже тричі пролонгував цю програму.

“Обіцяю ще раз вам пролонгувати антикризову програму, і профінансувати всі екологічні програми для Дніпродзержинська», – сказала прем`єр-міністр.

Також вона підкреслила, що сьогодні Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського завантажений на 97%, має ринки збуту, виплачує зарплату і дає роботу багатьом підприємствам галузі.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала власників металургійних підприємств виконувати підписаний з урядом меморандум, зокрема щодо дотримання соціальних гарантій для працівників підприємств. «Якщо власники не виконуватимуть цей меморандум, то ми його припинимо і вимагатимемо дотримання умов, які необхідні трудовому колективу», – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України і підприємства гірничо-металургійного комплексу, профспілки, профільні виробничі об`єднання 10 листопада 2008 року підписали Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з документом, уряд узяв на себе зобов`язання забезпечити відшкодування ПДВ підприємствам ГМК протягом п`яти днів, а також прагнути зберегти в 2009 році ціну на газ для підприємств ГМК на рівні 2008 року. У свою чергу, Кабмін зажадав від учасників ринку знизити ціни на продукцію ГМК на внутрішньому ринку, зокрема, для «Укрзалізниці».

Пізніше Кабінет Міністрів пролонгував дію меморандуму з надання преференцій підприємствам гірничо-металургійного комплексу до кінця поточного року, одночасно посиливши умови їх надання. Обов`язковим умовами надання преференцій для підприємств ГМК у рамках пролонгованого меморандуму передбачені: заборона реалізації продукції на внутрішньому ринку за цінами, що перевищують експортні, відсутність заборгованості із заробітної платі і соціальних відрахувань, а також відсутність заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за поставлений газ.