Україна і Росія обговорюють добудову Хмельницької АЕС

Україна і Росія обговорюють можливість повного фінансування російською стороною проекту добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник міністра палива та енергетики України Наталія ШУМКОВА.

За її словами, в Києві триває черговий раунд переговорів між НАЕК «Енергоатом» і російським «Атомстройекспортом» з підготовки міжурядової угоди про добудову енергоблоків станції. На переговорах, зокрема, обговорюються питання, пов`язані з параметрами фінансування, а також обсягами участі українських підрядників у реалізації проекту.

«Щодо третього і четвертого (енергоблоків) зараз триває переговорний процес. «Атомстройекспорт» зараз перебуває тут, і обговорюється питання розподілу відповідальності майбутнього контракту, тобто, які обсяги будівельних і монтажних робіт виконуватимуться Україною», - сказала Н.ШУМКОВА, зазначивши при цьому, що наступним кроком у рамках переговорів буде підписання безпосереднього контракту між господарюючими суб`єктами.

«Наступним кроком у нас буде кредитна угода, оскільки ми маємо намір залучити російські інвестиції для будівництва цих блоків практично в повному обсязі», - сказала Н.ШУМКОВА, зазначивши при цьому, що можливість повного кредитування російською стороною даного проекту обговорювалася на останній зустрічі прем`єрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.

Н.ШУМКОВА уточнила, що російська делегація перебуватиме в Києві, найімовірніше, до 25 вересня.

Як повідомляв УНІАН, переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго прийняло рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорт», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаківської АЕС у Росії.

З метою реалізації проекту, 18 лютого 2009 р. Кабінет міністрів прийняв постанову №118 «Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС». У ньому чітко визначено тип реакторної установки і замовник будівництва – НАЕК «Енергоатом». Також спрощена процедура закупівлі основного устаткування і проектування нових енергоблоків - в одного постачальника.

2 вересня ц.р. прес-служба НАЕК «Енергоатом» повідомила, що Росія і Україна до кінця вересня підготують свої версії міжурядової угоди щодо співпраці з добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

За словами генерального директора відособленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» (підрозділ НАЕК «Енергоатом») Володимира БРОННІКОВА, на початку жовтня сторони розпочнуть погоджувати проект документа і до кінця місяця подадуть його на засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва.

В.БРОННІКОВ зазначив, що під час переговорів у Москві 28 серпня українська сторона запропонувала закріпити в міжурядовій угоді участь українських підприємств у проекті добудови Хмельницької АЕС. Зокрема, планується задіювати українські підприємства в проектувальних роботах - з можливим залученням російських проектних організацій. А також використовувати турбоустановку, комплекс автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) українських виробників та інше устаткування в узгоджених обсягах.

Крім того, українська сторона пропонує закріпити в угоді, що виконання ремонтно-відновних і будівельно-монтажних робіт також мають вести українські підприємства. Виконання повного обсягу пусконалагоджувальних робіт і введення об’єкта в експлуатацію українські виробники здійснюватимуть за участю спеціалізованих організацій Російської Федерації.

У той же час, зі свого боку Україна зобов`язується нести відповідальність за якість і терміни виконання зазначених робіт.

Попередня вартість спорудження 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС становить близько 15 млрд. грн.

Як повідомляв раніше президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ, фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% – російська сторона надає кредит із ставкою Libor + 3% і 15% – українська сторона. Погашення тіла кредиту – через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.