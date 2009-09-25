Міністерство пропонує спростити акредитацію вузів

Міністерство прагне встановити високі і зрозумілі вимоги до результатів діяльності вищих навчальних закладів. Водночас значно спростити процедури акредитації та зробити їх прозорішими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, для цього міністерство розробило проект постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до Положення «Про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки і спеціальностей у навчальних закладах», який підтримав уряд на розширеному засіданні.

«Цей проект - важливий черговий крок у приведенні вітчизняної системи забезпечення якості освітніх послуг до європейських вимог. Крім того, у проекті запропоновано ряд нововведень», - зазначив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК. - Зокрема, передбачено впровадження локальних систем управління якістю у вищих навчальних закладах, їх відповідну сертифікацію за міжнародними стандартами. Вперше запропоновано введення громадської акредитації як механізму визнання рівня підготовки професійною спільнотою».

Проектом постанови суттєво спрощено процедуру та водночас встановлено нові значно суворіші вимоги, за умови виконання яких вищий навчальний заклад може бути акредитованим, отримати статус наукової установи, яка може претендувати на державну підтримку.

Так, наприклад, вищий навчальний заклад може бути акредитований за IV рівнем, якщо не менше ніж дві третини напрямів підготовки, спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у ВНЗ, акредитовані за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та показники його навчальної і наукової діяльності відповідають державним вимогам щодо акредитації, а також: за останні 5 років видано підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, не менше ніж 20 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи; за останні 5 років видано монографій чи опубліковано наукових статей у фахових виданнях, у рейтингових вітчизняних журналах та наукових журналах з імпакт-фактором, отримано патентів чи свідоцтв про авторські права не менше ніж 50 відсотків від загальної чисельності науково-педагогічних працівників, які працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи. Водночас показники діяльності аспірантури або докторантури навчального закладу перебувають на рівні, не нижчому від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу; впродовж звітного періоду МОН не приймалося рішення про анулювання ліцензій або сертифікатів про акредитацію; кафедри очолюють доктори наук (професори) й у складі кафедр є доктори наук за фахом, які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи; у навчальному закладі відкрито аспірантуру не менше ніж за трьома спеціальностями; у навчальному закладі створено спеціалізовану вчену раду (ради) не менше ніж за трьома спеціальностями.