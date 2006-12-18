У Києві відбудеться презентація Різдвяного благодійного марафону

У Києві відбудеться Різдвяний благодійний марафон на користь єдиного в країні дитячого онкологічного відділення лікарні «ОХМАТДИТ». У презентації візьмуть участь зірки, які підписали ялинкові прикраси, зокрема, Юлія Тимошенко, Леонід Кравчук, Юрій Луценко, Лілія Подкопаєва та інші діячі політики, культури, мистецтва і спорту. Ініціатор марафону – газета «Комсомольська правда» в Україні». Акція проходитиме з 19 до 25 грудня на сайті – www.igrushka.kp.kiev.ua. Презентація відбудеться 19 грудня, в день Святого Миколая, в 12-00 в прес-центрі Українського Медіа Холдингу (вул. Фрунзе 104 (заїзд з вул. В.Хвойки), 5 поверх). Телефони: 205-43-01, 205-43-02, 8 (097) 194-93-79.