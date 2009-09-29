Тимошенко звинувачує у змові претендентів на придбання ОПЗ (доп.)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує в змові претендентів на придбання Одеського припортового заводу (ОПЗ) з метою приватизації підприємства за безцінь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Києві, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ Фондом державного майна України (ФДМУ).

Прем`єр-міністр зазначила, що в результаті дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА і українських судів кількість претендентів на придбання підприємства істотно скоротилася, що дозволило тим, що залишилися, вступити в змову.

«Після того, як зареєструвалося майже двадцять учасників такого конкурсу – відкритого, прозорого, красивого, причому зі всього світу і Європейського Союзу, після цього, ви знаєте, з`явився указ Президента про заборону приватизації, і значна кількість інвесторів просто відійшла. Після того, як суди наприймали замовлені, абсолютно корупційні рішення на вимогу однієї з таких могутніх корупційних груп України, відійшла друга частина інвесторів. І зараз у прямому ефірі було видно, як відбувалася змова трьох запланованих учасників для того, щоб за безцінь купити Одеський припортовий завод. У прямому ефірі було видно, як зривався цей аукціон, як вони свою домовленість зробили публічною і хотіли за стартовою ціною, по суті справи, купити ОПЗ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона заявила, що не допустить продаж підприємства за низькою ціною і тіньовими схемами, за якими, на її переконання, відбувався сьогоднішній конкурс.

«Я такого не дозволю зробити, тому цей зведений фактично нанівець проект (з приватизації ОПЗ – УНІАН) має стати прикладом відсутності корупції», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що комісія Фонду держмайна вже скасувала результати конкурсу.

«Приватизація визнана проведеною на основі змови, і ми не допустили того, щоб, як завжди, тіньові клани України розбирали власність держави», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс про продаж 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Стартова ціна пакета 4 млрд. грн. Конкурс повинен відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України №1517-р від 3 грудня 2008 р., якою передбачено проведення приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод".

У свою чергу, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

25 вересня на сайті Фонду держмайна було розміщено повідомлення про те, що фонд одержав поштою постанову Окружного адміністративного суду Києва про заборону здійснювати заходи щодо проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод" (22 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом ВАТ «Дніпразот» (Дніпродзержинськ) вже втретє призупинив проведення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод»).

Згідно з інформацією ФДМУ, постанову суду доведено керівництвом Фонду до уваги відповідних структурних підрозділів фонду.

Як зазначається в повідомленні, Фонд звернувся із запитом до Міністерства юстиції України з проханням дати роз`яснення про процедуру виконання постанови суду.

Сьогодні, 29 вересня, ТОВ "Нортіма" (Україна) придбав контрольний пакет акцій ОПЗ у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Проте, за словами виконуючого обов`язки голови ФДМУ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, комісія ФДМ України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною 5 млрд. грн.