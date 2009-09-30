Партнера Коломойського дивує позиція Тимошенко щодо ОПЗ

Співвласник «ПриватБанку» Геннадій БОГОЛЮБОВ стверджує, що змови між претендентами на купівлю Одеського припортового заводу не було.

Про це Г.БОГОЛЮБОВ заявив у коментарі ІА «Новий міст».

Зокрема, за його словами, «змови, в якій звинувачують учасників, не було. Якби вона була, то який сенс було піднімати стартову ціну з 4 млрд. до 5-ти?». «Якщо, - додав Г.БОГОЛЮБОВ, - згідно з оголошенням ФДМ, вартість заводу 8-9 млрд., то чому стартову ціну поставили 4 млрд.?».

На думку Г.БОГОЛЮБОВА, «в цьому є якась інтрига і, здається, вона пов`язана з бажанням продати завод комусь, хто не виграв. А наша компанія («Нортіма») була небажаним покупцем». «Зараз розробляється стратегія подальших дій. Яких конкретно, я сказати не можу, але якісь спори будуть», - сказав Г.БОГОЛЮБОВ.

Також бізнесмен висловив своє здивування діями прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка була головним ініціатором продажу заводу, а вчора несподівано стала його головним супротивником.

«Для мене дуже багато незрозумілого в цьому процесі. Я вважав, що великим прихильником продажу заводу є уряд в особі ТИМОШЕНКО, а супротивниками – Президент і вся опозиція. Тому тиск, який здійснював Кабінет міністрів для того, щоб конкурс був проведений, він був безпрецедентний. Вони старанно ігнорували всі судові рішення, пов`язані з відміною конкурсу, тільки щоб провести його за всяку ціну», - зазначив Г.БОГОЛЮБОВ.

«Конкурс відбувся, потім його відмінили, і в інформації про те, чому його відмінили, є велика кількість суперечностей», - сказав Г.БОГОЛЮБОВ.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна прийняла рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.

Крім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила в змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

ТОВ «Нортіма» має намір оспорювати в суді рішення Фонду державного майна України про визнання конкурсу недійсним.