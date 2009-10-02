Заява ВАТ "Укртранснафта"

У зв’язку з публікаціями в пресі повідомлень стосовно „вимушеної” зупинки ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ” через зміни маршруту постачань російської нафти, ВАТ „Укртранснафта” заявляє наступне.

Вся відповідальність за зупинку переробки нафти на ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ” лежить виключно на російських компаніях „Транснефть” та НК „Лукойл” (РФ), заявив сьогодні голова правління ВАТ „Укртранснафта” Олександр Лазорко у коментарі журналістам.

За словами керівника „Укртранснафти”, саме позиція російської нафтопровідної монополії „Транснефть” та материнської компанії Одеського НПЗ ВАТ „Лукойл” не дозволили ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ” вчасно отримати позиційні графіки та дозвіл на використання наскрізного тарифу по території РФ на жовтень і 4-й квартал в цілому.

„Ми заздалегідь, як передбачено договірними умовами, попередили Одеський НПЗ про зміну технологічного режиму транспортування Придніпровською нафтопровідною системою з 1-го жовтня поточного року. Ми запропонували 4 альтернативних варіанти. На жаль, жоден з цих варіантів не був сприйнятий ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ”. Я переконаний – причина не в економіці, тому що у рішенні „Лукойла” немає економічного підґрунтя”.

Впевнений, що справжня мета дій російських компаній, прикриваючись „проблемами” Одеського НПЗ за будь-яку ціну заблокувати морські поставки каспійської нафти на Кременчуцький НПЗ, таким чином продовжуючи дворічну нафтову блокаду підприємства.

Застосування по території РФ наскрізного тарифу дозволить зменшити транспортні витрати на $3,50 за тонну в порівнянні з розрахунками ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ”.

Транспортування нафти по території України за новим маршрутом дозволить НПЗ додатково заощадити 1,20 грн/т або $0,15/т (тобто замість 37,90 грн/т на 36,70 грн/т). Таким чином додаткові витрати ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ” на транспортування нафтової сировини не перевищать $2,5 за тонну. Це складає менше 0,5% від середньозваженої вартості нафти у 2009 р. ($500/т), але необхідно зауважити, що вартість транспортування у 2008 році по території України становила $9/т, а при сьогоднішньому курсі національної валюти, вартість транспортування новим маршрутом становить $4,6/т.

З огляду на викладене, ВАТ „Укртранснафта” вважає не збитковим даним маршрут, а навпаки, економічно привабливішим на $2 для ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ”. Не кажучи про те, що Лукойл-Одеський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом в Україні, який може отримувати нафту не тільки трубопровідним транспортом різними маршрутами, а й морським транспортом на відміну від інших НПЗ, які отримують нафту виключно трубою, що зв’язана з Росією.

Довідка: Впродовж переговорів з ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ”, що тривали у серпні-вересні поточного року, ВАТ „Укртранснафта” пропонувало чотири альтернативні варіанти постачання нафти, а саме: 1. Транспортування нафти на НПЗ рівномірними партіями по 6-7 тис т на добу за новим маршрутом „32 км нафтопроводу "Мозир - Броди – Одеський НПЗ”, який (по території України) є дешевшим на 1,20 грн. за 1 тонну; 2. Транспортування нафти з 25 вересня до 1 жовтня за старим маршрутом „Самара –Лисичанськ–Кременчук–Одеський НПЗ” усього місячного обсягу споживання (близько 200 тис т) за 4-5 днів з накопиченням нафти в резервуарних парках НПС „Августівка” та ВАТ "Ексімнафтопродукт" (м.Одеса), з подальшою рівномірною подачею на НПЗ. 3. Прийняття російської нафти сорту Юралс з танкерів (що завантажуються у м. Новоросійськ) в портах Одеси та Южного, ( з наступною подачею на НПЗ. Саме таким чином НК „Лукойл” постачає нафту на свої нафтопереробні підприємства у Румунії та Болгарії. 4. Надання для переробки на ПАТ „Лукойл-Одеський НПЗ” каспійської нафти за принципом „заміщення” з російською нафтою Юралс, що традиційно постачається на підприємство.

На жаль, керівництво ПАТ "Лукойл-Одеський НПЗ" відхилило усі запропоновані ВАТ „Укртранснафта” варіанти постачання сировини, наполягаючи на продовженні рівномірної (щоденної) поставки нафти за старим маршрутом „Самара–Лисичанськ–Кременчук–Одеський НПЗ”.

В такому випадку пропоноване ОНПЗ використання системи Придніпровських магістральних нафтопроводів виключно у традиційному південному напрямку є економічно неефективним для ВАТ „Укртранснафта”, оскільки завантаження цього нафтопроводу не перевищує 15%.

Головним завданням ВАТ «Укртранснафта», як оператора магістральної нафтопровідної системи України, є створення умов для максимального забезпечення поставок нафти на вітчизняні нафтопереробні потужності. „Дворічна нафтова блокада Кременчуцького НПЗ (51% акцій у власності державної компанії НАК «Нафтогаз України», що є єдиним засновником ВАТ «Укртранснафта») з боку російської сторони черговий раз доказала гостру необхідність диверсифікації джерел постачання нафти на територію України, що повністю відповідає енергетичній стратегії України», - заявив Олександр Лазорко.