Остання пісня Майкла Джексона з'явиться цієї ночі в інтернеті

Остання пісня "поп-короля" Майкла Джексона This Is It ("От і все") з`явиться опівночі з неділі на понеділок у віртуальному просторі, передає РІА “Новости”.

Корпорація Sony, яка заплатила 60 мільйонів доларів за права на однойменний фільм, представить її на офіційному сайті Майкла Джексона. Сайт не уточнює, чи мається на увазі часовий пояс західного чи східного узбережжя США.

Одночасно Sony розкриє трек-лист очікуваного альбому This Is It, повідомляється на сайті "Короля поп-музики". Посмертний альбом Джексона складатиметься з двох дисків. Перший з них міститиме всі основні хіти співака у такому вигляді, в якому вони виходили раніше. На іншому диску будуть не видані раніше композиції.

Повна версія документальної стрічки "Майкл Джексон: От і все" з цим музичним треком вийде в прокат в США 28 жовтня (прем`єра в Україні - 28 жовтня).

Це фільм-ретроспектива кар`єри артиста, з фрагментами його інтерв`ю, спогадами близьких, друзів і колег. Сюжет картини заснований на багатогодинних відеозаписах репетицій, робочих і закулісних моментах під час підготовки до серії концертів в Лондоні, яка не відбулася. Режисером стрічки став помічник Джексона - Кенні Ортегі.

Майкл Джексон помер 25 червня на 51-му році життя. Слідство встановило, що його було вбито. За даними американських ЗМІ, головним підозрюваним у справі про загибель співака є його особистий лікар Конрад Мюррей. Артист був похований у Лос-Анджелесі 3 вересня.