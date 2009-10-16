За борги перед водоканалом заарештовані 465 квартир і 23 автомобіля

У Донецьку за борги перед комунальним підприємством «Донецькміськводоканал» заарештовано 465 квартир, 23 автомобілі і декілька десятків одиниць різної побутової техніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства. Згідно з повідомленням, всього за 9 місяців 2009 року за борги перед КП «Донецькміськводоканал» за рішенням суду накладено 498 арештів на майно неплатників. На території підприємства мають намір обладнати склад для зберігання заарештованого майна боржників.

«Раніше схема роботи була такою: майно неплатника заарештовувалося виконавчою службою, але його ніхто не забирав. Телевізор, пральна машина, автомобіль залишалися у неплатника під розписку, тому що у виконавців немає місця для зберігання всього цього. Власник просто позбавлявся права вільно ним розпоряджатися: тобто продавати або дарувати, - пояснив перший заступник директора КП «Донецькміськводоканал» Юрій ПЕРЕБИЙНІС. - Зараз же ми уклали з виконавчою службою договір, обладнаємо на території водоканалу спеціальний склад, де все це можна буде зберігати до реалізації на користь погашення заборгованостей».

За його словами, якщо навіть після арешту майна неплатник не виконує рішення суду - не гасить борги, то запрошується експерт-оцінювач, який визначає вартість заарештованого майна. Потім слідують відкриті торги, тобто аукціон. Після торгів кошти від продажу арештованого майна йдуть у рахунок погашення заборгованості за комунальні послуги.

«Якщо виявляється, що вартість проданого майна вища, ніж борг, різницю повертають абоненту», - сказав Ю.ПЕРЕБИЙНІС.