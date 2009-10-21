Нові євробонди Нафтогазу надійдуть в обіг з наступного тижня

Унаслідок згоди утримувачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на реструктуризацію, з наступного тижня в обіг мають надійти нові євробонди компанії з терміном обігу 5 років і купонною дохідністю 9,5%.

Про це повідомив у коментарі УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

За його словами, обсяг нового випуску буде збільшений завдяки включенню в нього реструктуризованих банківських кредитів, і має становити 1,6 млрд. доларів, що зробить його найбільш ліквідним в українському сегменті. Кредитоспроможність «Нафтогазу» визначається наявністю державної гарантії, що дозволяє оцінювати вартість паперу, виходячи з котирувань суверенних паперів зі спредом, що відображає рівень довіри інвесторів до подібної гарантії, підкреслив аналітик.

Як вважає С.ФУРСА, інвесторам варто купувати папери «Нафтогазу» на рівні за вартістю 85%-87%. Він прогнозує, що в результаті завершення реструктуризації тиск на суверенну криву зменшиться, а визначеність з гарантіями дозволить звузити спред до суверенних паперів до рівня 50-100 пунктів. Це забезпечить зростання вартості паперу до 90% від номіналу впродовж найближчих 1-2 місяців, вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2009 року в Лондоні відбулися збори утримувачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на суму 500 млн. доларів. У ході зустрічі утримувачі цінних паперів провели голосування з приводу запланованою компанією програми обміну зовнішніх зобов`язань, включаючи розгляд поданих заявок на обмін нинішніх зобов`язань на нові облігації, деноміновані в доларах США, у співвідношенні 1:1, термін погашення по яких наступає у вересні 2014 року і які будуть випущені під суверенні гарантії. Ставка по купону визначена на рівні 9,5%.

За результатами голосування більш ніж 93% утримувачів єврооблігацій підтримали програму обміну. Також на зборах було прийнято надзвичайну постанову. Розрахунковий день за новими облігаціями планується на 29 жовтня 2009 року.