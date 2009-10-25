Темпи «вугільного піратства» зросли втричі

На Луганщині закриття нелегальних розробок корисних копалин дало вугільним держпідприємствам області професійні кадри: з початку поточного року вуглевидобувними підприємствами регіону працевлаштоване близько 7 тис. гірників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Так, на державному підприємстві "Ровенькиантрацит" було працевлаштовано 500 осіб, які втратили роботу внаслідок закриття «копанок». На думку керівництва вуглевидобувних підприємств, гірники зрозуміли, що працюючи на «копанках», вони не є соціально захищеними, тому й повернулися на державні підприємства.

З початку року темпи вугільного «піратства» у регіоні зросли втричі в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. «Надра Луганщини вивозяться з області безупинним потоком великовантажними хурами, які на пил розтирають дорожнє покриття автомагістралей», - зазначили в ОДА.

Керівництво Луганської області протягом кількох місяців веде активну боротьбу з «копанками». Кампанію проти нелегального використання надр змушений був очолити особисто глава Луганської облдержадміністрації Олександр АНТІПОВ, повідомили у прес-службі.