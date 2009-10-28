Луцька міськрада виділила 1 млн. грн. страйкарям

Депутати Луцької міської ради після кількагодинних дебатів прийняли рішення про виділення 1 млн. грн. на виплату заробітної плати працівникам Луцького підприємства електротранспорту (ЛПЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, 500 тис. грн. виділять з бюджету розвитку міста, як внески в статутний фонд, ще 500 тис. грн. також з бюджету розвитку, але за умови початку здійснення перевезень пасажирів за всіма маршрутами з 29 жовтня 2009 року.

Також у рішенні передбачено взяти на контроль надходження субвенцій за пільгове перевезення пасажирів з метою недопущення зволікань з проходженням цих коштів за призначенням та затвердити економічно обгрунтовані тарифи на проїзд у пасажирському транспорті Луцького підприємства електротранспорту на черговому засіданні виконавчого комітету, що відбудеться завтра.

Як зазначив Луцький міський голова Богдан ШИБА, „кожен день простою підприємства створює йому ж ще більше проблем, оскільки немає надходжень від перевезень, а державна субвенція за ці дні простою не буде нараховуватися”. За приблизними підрахунками за 16 днів страйку підприємство вже втратило близько 800 тис. грн., а також значну суму державної субвенції.

Наразі коштів на погашення заборгованості хоча б за два місяці, як того вимагають страйкарі, ні у підприємства, ні в міській казні немає. Крім того, на підприємстві працюють автобуси, які були взяті в лізинг, і якщо з 1 листопада вони не вийдуть на маршрути, банки згідно з умовами лізингу, зможуть розпочати процедуру „виїмки” транспортних засобів.

„Одна із проблем полягає у тому, що луцьке депо – це підприємство, а більшість працівників вважають, що це бюджетна установа і очікують грошей з бюджету, а не роблять нічого, щоб заробити їх більше”, - сказав Б.ШИБА.

Що ж до розподілу субвенцій, то, як поінформував директор підприємства Костянтин ПАТРАКЕЄВ, у Луцьку дуже низький коефіцієнт відшкодування пільгових перевезень. В минулому році він становив 1,54, цього ж року - 1,2. Натомість у Ковелі цей показник на рівні 6,6. Щоб роз’яснити таку ситуацію, на сесію міської ради запрошувалися представники з Волинської ОДА - начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Микола КУЧЕРЕНКО та начальник Головного управління праці, соціального питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир КЕЦ. Проте жоден з них на сесії не були присутні.

Серед шляхів виходу з ситуації, що склалася, К.ПАТРАКЕЄВ назвав декілька: встановлення рентабельних тарифів, оптимізація штату підприємства, зниження ставки адміністративного корпусу ЛПЕ, розроблення програми безперебійного функціонування підприємства електротранспорту. Що ж до кількості тролейбусів в місті та технічного персоналу на підприємстві, то, за словами К.ПАТРАКЕЄВА, вона є оптимальною. Наприклад, у Луцьку функціонує 47 тролейбусів, що обслуговують 109 км маршрутів, тоді як в Рівному курсує 60 тролейбусів, що обслуговують 60 км маршрутів.

Також К.ПАТРАКЕЄВ звернувся до депутатів міськради, щоб ті посприяли у створенні комісії фахівців, яка б запропонувала шляхи виходу підприємства з такої ситуації. „Жодних оптимістичних прогнозів в сьогоднішній ситуації не може бути”, - зазначив він. Крім того, він звернувся до депутатів із закликом не „використовувати звичайних людей, працівників підприємства, як гарматне м’ясо для політиків”. “Бо як тільки з’являються страйкарі, відразу з’являють прапори різних кольорів тих чи інших політичних сил”, - зауважив К.ПАТРАКЕЄВ.

В сесійній залі під час обговорення цього рішення були присутні і представники страйккомітету підприємства. Після того, як депутати підтримали рішення, мер Луцька звернувся до них з проханням приступити до роботи завтра. Він зазначив, що це рішення не може бути відповіддю на всі запитання і вирішенням всіх проблем, оскільки місто виконало всі зобов’язання щодо виплат перед підприємством. „Ми не можемо більш ніж можемо. Але прошу вас від імені всіх депутатів, лучан приступити до роботи... Міська влада завжди йшла назустріч підприємству і сьогодні, як тільки будуть додаткові кошти, ми першочергово спрямуємо їх на виплату зарплати. Треба розпочинати працювати, бо скоро буде пізно...”, - резюмував міський голова.

Також він повідомив, що як тільки завтра на маршрути вийдуть всі тролейбуси та автобуси, в першій половині дня виконком прийме рішення про приведення тарифів до рентабельності та визначиться з графіком погашення заборгованості з виплати зарплати працівникам підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня працівники Луцького підприємства електротранспорту розпочали безстроковий страйк з вимогою погасити заборгованість з виплати зарплати. Відтоді в Луцьку не курсує жоден тролейбус та не виходять комунальні маршрутки на маршрути №15, 15А та №9, 9А.