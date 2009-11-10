Концепцію вакцинації в Україні затвердять у п'ятницю, 13-ого числа

В Міністерстві охорони здоров’я України очікують, що перша пандемічна вакцина буде зареєстрована в Україні на початку грудня цього року. Після цього її можна буде завозити для проведення вакцинації населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу директор ДП “Центр імунобіологічних препаратів” МОЗ України Ганна МОЙСЕЄВА.

За її інформацією, зараз в Україні вивчають дві пандемічні вакцини, одна з яких канадська AREPANRIX (виробник ID Biomedical Corporation of Quebec), інша російського виробництва “МоноГрипол-Нео” (виробник “Петровакс”).

Як повідомила Г.МОЙСЕЄВА, зразки російської вакцини вже надійшли українські установи на дослідження, і зараз вивчається її безпечність та якісні показники.

Щодо зразків канадської вакцини, то зараз тривають переговори про їх поставки.

“По російській вакцині можемо сказати орієнтовну дату реєстрації – це на початку грудня, якщо будуть надані всі необхідні зразки в достатній кількості. По канадській вакцині, це обговорюється, коли вони можуть бути надані. Все залежить від фірм-виробників цих вакцин”, - підкреслила Г.МОЙСЕЄВА.

Присутній на брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ повідомив, що у п’ятницю,13 листопада, має бути затверджена концепція проведення вакцинації в Україні. Він підкреслив, що вакцинація проти пандемічного грипу проводитиметься згідно з рекомендаціями ВООЗ й буде безкоштовною. В першу чергу, за його словами, вакцину отримає населення, що належить до груп ризику, а пізніше решта.

“Від МОЗ ми звернулися до ВООЗ про виділення на безкоштовній основі 15 млн. доз на вакцинацію проти пандемічного грипу”, - повідомив перший заступник міністра. За його словами, для забезпечення вакцинації груп ризику необхідно 12 млн. доз. Таким чином, для іншого населення передбачено отримання ще 3 млн. безкоштовних доз вакцини. Водночас він звернув увагу, що ВООЗ зможе забезпечити України тією кількістю вакцини, про яку заявлено для отримання на безкоштовній основі.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ не зміг сказати, скільки може коштуватиме Україні одна доза вакцини: “Про ціну не йде мова. Її нема, оскільки нема ще й вакцини (зареєстрованої – УНІАН)”.

Заступник міністра також підкреслив, що щеплення проти пандемічного грипу проводитимуться добровільно, як і проти звичайного, але МОЗ рекомендуватиме групам ризику обов’язково їх зробити.

На запитання журналістів, чи не пізно проводити вакцинацію в Україні, В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ сказав, що в даній ситуації це єдиний метод запобігання розповсюдженню серйозних захворювань, хоча, звичайно, вакцинацію проводять заздалегідь.