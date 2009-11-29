Мережевий університет СНД згодний включити два вузи України

З наступного навчального року студенти Донецького національного університету і Дніпропетровського національного університету розпочнуть навчання за спільними програмами підготовки магістрів у вузах – учасниках консорціуму «Мережевий університет СНД».

Про це кореспонденту УНІАН у Москві повідомив ректор Донецького національного університету Володимир ШЕВЧЕНКО.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, на сьогодні є ряд труднощів, які необхідно вирішити до початку вступної кампанії. «Зокрема, в більшості вузів України магістрат триває один рік, коли в усіх вузах, які беруть участь у проекті Мережевого університету, магістрів готують два роки», - сказав він. Для вироблення єдиних стандартів навчання необхідно вирішити питання про терміни магістрату через уряд і Міністерство освіти і науки, додав В.ШЕВЧЕНКО.

Кажучи про кількість студентів, які наступного року приступлять до навчання в Мережевому університеті, В.ШЕВЧЕНКО сказав, що «квоти Міністерством освіти і науки України поки що не розглядалися, але це питання буде вирішене».

Серед джерел фінансування навчання українських студентів в Мережевому університеті СНД ректор ДонНУ назвав кошти вузу, країн, які приймають студентів на навчання, Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД. «Не виключене звернення у Фонд Пінчука з метою підтримки цієї програми», - додав В.ШЕВЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чому в Мережевому університеті СНД представлені тільки два українські вузи, В.ШЕВЧЕНКО сказав, що «вузи країни вже цікавляться цим проектом, але потрібен час, щоб вони приєдналися».

Як повідомляв УНІАН, ініціатором Мережевого університету СНД є Російський університет дружби народів. Підтримку проекту подає Міждержавний фонд гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД.

В освітній консорціум входять 15 провідних вузів з Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану і України.

Основне завдання Мережевого університету СНД – розвиток академічної мобільності, зміцнення співпраці і міжвузівських зв`язків у сфері вищої освіти, підвищення якості і привабливості вищої освіти на просторах СНД.

На першому етапі спільна підготовка магістрів йтиме за напрямками «Економіка», «Менеджмент», «Юриспруденція» і «Філологія».