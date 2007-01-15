Грузинський злодій в законі у Вінниці відрікся від корони

Грузинський кримінальний авторитет "Авто", затриманий співробітниками УБОЗ у Вінниці, відрікся від злодійського титулу. Про це газеті "Сегодня" повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України. 47-річний Автонділ Автонадзе був в розшуку, його підозрювали в організації торгівлі важкими наркотиками (героїном і кокаїном). У Авто вилучили пістолет Макарова з патронами і 10 г амфетамінів.

У дільниці Авто поспішив відректися від свого титулу "злодія в законі". Він написав заяву, де вказав, що ніколи не коронувався, а є самозванцем. У кримінальному світі за такий вчинок б`ють по вухах, що означає позбавлення все злодійських привілеїв, і можуть засудити до смерті. Причина зречення, скоріше в тому, що в Грузії, куди його депортують, є спецв`язниця для таких злодіїв. Видно, туди Авто не хоче, і тому віддав перевагу ганьбі.

За останній час, це вже третій авторитет, який після упіймання відрікся від титулу "злодія в законі". Раніше це зробили Олексій Слісаренко ( "Дубина") і Микола Хівренко ( "Хівря").