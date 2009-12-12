Гриценко: в селах і невеликих містах тримаються дух і цінності України

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що не в столиці, а в селах і невеличких містах тримаються дух і цінності країни.

Про це політик сказав в інтерв’ю газеті «Сільські вісті».

На думку А.ГРИЦЕНКА, школа – це не лише освіта, а й виховання, моральність, цінності.

«Не в столиці, а саме в селах і невеличких містах тримаються дух і цінності країни. Бо там усі всіх знають. І коли хтось зробив лихе чи недобре, то потім про це пам’ятають десятиріччями. Якщо хтось із родини щось колись украв, то злодіями називають кілька наступних поколінь. У місті не так. Там можна сховатися серед мільйонів людей», - сказав кандидат у президенти.

Він також пообіцяв «повернути десятирічку в школу». За словами А.ГРИЦЕНКА, Україна помилково відмовляється від кращих традицій своєї й радянської школи.

«Я сам вчився десять років, і цього було достатньо для хлопчини з маленького містечка – Ватутіного Черкаської області, - з простої родини, яка не мала змоги надати підтримку по життю, щоб потім отримати вищу освіту, стати і міністром оборони, і головою парламентського комітету. Це неправильно, коли наших дітей змушують два зайвих роки сидіти на шиї батьків і до дев’ятнадцяти років ходити з ранцем до школи, а у багатьох регіонах старшокласниці вже створили сім’ї й мають по одній-дві дитини», - сказав кандидат у президенти.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що коли діти знову вчитимуться десять років, учителів не потрібно буде скорочувати. «Навпаки – вчитель матиме менше навантаження і отримає змогу вдосконалювати свою професійність, у нього буде час дивитися фільми, які дивляться діти і читати їхні книжки, щоб краще розуміти дитину», - зазначив він.

Разом з поверненням десятирічки кандидат наполягатиме також і на відновленні мережі освітніх закладів на селі на основі захищеної й окремої державної програми.

«У селі має бути дитячий садок, школа у пристойному стані й прийнятні житлові умови для учителів. Я за те, щоб учитель отримував принаймні на десять відсотків вищу зарплату, ніж середня по Україні. Тільки тоді слово «вчитель» звучатиме гордо й тільки тоді він матиме належний статус», - вважає він.

«Зі школи має виходити не лише освічена дитина, а дитина, яка шанує своїх батьків, знає, що є Бог, що в цьому світі можна робити, а чого – ні, яка любитиме і свою малу батьківщину, і нашу велику Батьківщину – Україну, яка з шаною ставитиметься до інших людей», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.