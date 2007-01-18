Україна вступила до Європейського бізнес-реєстру

Україна завершила процес вступу до Європейського бізнес-реєстру (ЄБР).

Про це повідомив голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Андрій ДАШКЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, 17-19 січня член правління ЄБР Пол ФАРЕЛ і Технічний менеджер ЄБР Джон МЮРЕЙ ознайомляться з роботою системи реєстрації підприємств в Україні й передадуть програмне забезпечення, необхідне для обміну інформацією між Україною і європейськими партнерами.

А.ДАШКЕВИЧ зазначив, що якщо два роки тому питання реєстрації підприємства в Україні було проблемним, то зусиллями урядів і Держкомпідприємництва на даному напрямі наведено порядок.

«Європейська співдружність визнала повну відповідність стандартів української процедури реєстрації європейським стандартам, - сказав А.ДАШКЕВИЧ. - Хочу зазначити, що на сьогоднішній день в Україні створена дійсно сучасна система реєстрації. Якщо на початку її створення на реєстрацію і післяреєстраційні процедури законодавчо було передбачено близько місяця, то сьогодні ці процедури здійснюються впродовж двох-трьох днів».

А.ДАШКЕВИЧ також зазначив, що доповнення і зміни процедури реєстрації дозволили зменшити фінансове навантаження при її проведенні в три рази, а деякі реєстраційні платежі взагалі відмінити.

Що стосується вступу України в ЄБР, то, за його словами, це дасть можливість українським компаніям за «помірну плату» одержувати офіційну, достовірну інформацію про європейські компанії в режимі on-line. При цьому дізнатися чи існує взагалі та або інша компанія можна буде взагалі безкоштовно. Повнішу інформацію можна буде одержати, сплативши від 1 до 30 євро, залежно від суті інформації й держави, де розташована компанія, оскільки кожна країна-член ЄБР індивідуально встановлює плату за надання тієї чи іншої інформації.

Як повідомив А.ДАШКЕВИЧ, українські компанії зможуть скористатися послугами ЄБР вже в другому півріччі поточного року, коли завершиться остаточне зведення інформації, розробка спільних стандартів, а також доопрацювання необхідного програмного забезпечення.

У свою чергу член Правління ЄБР Пол ФАРЕЛ підкреслив, що той факт, що Україна створила Єдиний реєстр (Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) і вступила в ЄБР, ставить її на один рівень з багатьма європейськими країнами - членами ЄБР.

При цьому він зазначив, що той факт, що Україну прийняли в ЄБР, хоча вона не є членом Євросоюзу, не повинен дивувати, оскільки за деякими позиціями, що стосуються організації процедури реєстрації, Україна займає вищий ступінь порівняно з деякими країнами-членами ЄБР, які вже входять в ЄС.

Довідка УНІАН. На засіданні Правління Європейського реєстру бізнесу 27-28 квітня 2006 року у Відні було ухвалено остаточне рішення про членство України в ЄБР. 12 жовтня 2006 року підписано Угоду про спільне використання інформації (ISA), що дозволяє поширювати зведення з комерційних реєстрів інших країн - членів ЄБР.

Україна перша з країн - не членів Євросоюзу приєдналася до ЄБР.

Європейський бізнес-реєстр засновано в 1999 році.

ЄБР – електронна мережа, що об`єднує бізнес-реєстри національних реєстраційних організацій більшості європейських країн.

Основна мета ЄБР – забезпечення обміну інформацією, яка необхідна третім особам - учасникам господарського процесу (компанії, підприємства, органи державної влади тощо).

На початок 2007 року окрім України, до складу ЄБР входили Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Норвегія, Іспанія, Джерсі, Швеція і Нідерланди.