Аварія автобуса на трасі Київ - Чоп: троє загиблих, четверо поранених

У дорожньо-транспортній пригоді на Рівненщині загинули троє пасажирів автобуса, ще четверо – травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася сьогодні близько 5-ї год. ранку на 312-му км автодороги Київ - Чоп.

Водій автобуса "Volkswagen LT-35", рухаючись у напрямку м. Рівне, здійснив наїзд на вантажний автомобіль “Renault Magnum”, з напівпричепом, який стояв на узбіччі в попутному напрямку руху.

На момент скоєння аварії в салоні автобуса перебувало восьмеро пасажирів. Троє пасажирів автобуса "Volkswagen" від отриманих травм загинули на місці пригоди, а ще четверо пасажирів цього ж транспортного засобу з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізовані до центральної лікарні м. Рівне.

Причини цієї дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.