Губернатор розповів, як Кабмін знаходить дурнів, які відповідають за все

До Миколаївської області з держказначейства на сьогодні не надійшло близько 17 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив губернатор Миколаївської області Олексій ГАРКУША на прес-конференції в облдержадміністрації.

За його словами, вчора ця сума становила 28 млн. грн.

Здебільшого, як пояснив О.ГАРКУША, гроші надходять «більш-менш тільки на зарплату, все інше - незахищені статті по бюджету - це будівництво, екологічні програми». Платіжки надходять і зараз, тому що об`єкти здаються, додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, О.ГАРКУША сказав, що подібна ситуація з перерахуванням коштів на здійснення витрат місцевих бюджетів спостерігається не лише у Миколаївській області і не лише цього року.

«Проблеми «партизанщини» у цьому питанні були не тільки за цього уряду. Були випадки, коли капітальні витрати планувалися на 4-й квартал, в 4-му кварталі — на грудень. 24 грудня кошти надходили на будівництво того чи іншого об`єкту, ставилася “галочка”, що область профінансовано. 25 грудня, у зв`язку з тим, що гроші не використано, поверталися до центрального бюджету. І виходило: уряд хороший, він все профінансував і знайшов дурня, який за все це відповідатиме, який за ніч не побудував школи, лікарні і таке інше. Ці кошти потім спрямовувалися на різні соціальні потреби, це теж робилося часто у передвиборні роки. Але так, як цього року, - ще не було. У даній ситуації керівників підрозділів поставили у становище, як шашлик нанизали і крутять», - заявив О.ГАРКУША.

Днями губернатор провів нараду з цього самого приводу із співробітниками УСБУ в Миколаївській області, де визначалися подальші дії органів влади. Облдержадміністрація зверталася до держказначейства, до прем`єр-міністра, до обласної прокуратури.

«Україна опинилася в такій ситуації. Рік закінчується, грошей немає. МВФ нічого не дає. Вихід який: звичайно ж, закрити заробітну платню і припинити фінансування. За дні, що залишилися, накопичити кошти і виплатити 4 січня пенсії, і віддати за газ Росії. Кредити МВФ бралися на короткі терміни і з високими відсотками — на два, три місяці, і близько 30 млрд. треба платити в січні. У цій ситуації вже дуже пахне дефолтом», - вважає О.ГАРКУША.