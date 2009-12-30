Кабмін передумав добудовувати Криворізький ГЗКОР

Кабінет Міністрів України скасував своє рішення № 451 від 2 серпня 2006 року щодо добудови Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

Відповідне розпорядження Кабміну № 1613-р від 4 листопада 2009 року оприлюднене на сайті уряду.

Розпорядження від 2 серпня 2006 року скасоване як нереалізоване.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі КГЗКОР спільне підприємство у формі акціонерного суспільства з державною часткою у статутному фонді не менше 50%+1 акція.

Тоді ж пропозиції ЗАТ “Смарт-холдинг” (Україна) і ЗАТ “Металоінвест” (РФ), як потенційних інвесторів завершення будівництва КГЗКОР, було визнано оптимальними.

14 вересня 2007 року Фонд державного майна України ухвалив рішення про створення спільного підприємства з “Українською рудно-металургійною компанією” (УРМК, створена на паритетних засадах “Газметалом” (раніше «Металоінвест») і “Смарт-холдингом”).

У жовтні 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 941/2007 заборонив Фонду держмайна здійснювати будь-які дії щодо держмайна КГЗКОР.

У листопаді 2007 року учасники СП “Українська рудно-металургійна компанія” з добудови КГЗКОР заявили, що вимагатимуть повернення грошей, вкладених у створення спільного підприємства, у разі відмови України від цього проекту.

“Всі документи зі створення СП з добудови комбінату вже було підписано. До статутного фонду внесено гроші, які витрачено на розрахунки КГЗКОР з Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування, бюджетом тощо. Гроші витрачено, а рішення немає», – заявляв тоді власник “Смарт-холдингу”, російський бізнесмен Вадим НОВІНСЬКИЙ.

Загальний обсяг інвестицій УРМК у КГЗКОР у 2007 році оцінювався в 200 млн. грн.

Довідка УНІАН. Кошторисна вартість будівництва КГЗКОР, яке розпочалося у 1985 році, становить 2,4 млрд. дол., з них освоєно 1,65 млрд. дол. Частка України – 56,4%, Румунії – 28%, решта належить Словаччині.

На сьогодні будівельна готовність комбінату становить 66%. Для завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги комбінату необхідно близько 200 млн. дол. Потужність підприємства – 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу – 6,6 млн. тонн.