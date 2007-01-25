Кернес: керівник СБУ діє в інтересах певної торгової групи

Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС звернувся із заявами до Президента України, Генерального прокурора, керівника Служби безпеки, а також прокурора області з проханням «дати правову оцінку коментарям та заявам начальника Управління СБУ в Харківській області генерала Андрія МУХАТАЄВА».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві прес-служби Харківської міськради.

«Черговий коментар останніх подій начальником СБУ в Харківській області А.МУХАТАЄВИМ ще раз підтверджує, - йдеться в заяві, - що А.МУХАТАЄВ діє в інтересах певної торгової групи, використовуючи своє службове становище». Тим самим, зазначає прес-служба, «посадова особа порушує ст.6 Закону України «Про Службу безпеки України», яка не допускає використання СБУ у партійних, групових та особистих інтересах».

Прес-служба звертає увагу, що «давати коментарі та правові оцінки подіям, як це останнім часом робить начальник обласного управління СБУ, не входить у компетенцію СБУ та А.МУХАТАЄВА зокрема.

Таку правову оцінку подіям, йдеться у заяві, «можуть давати лише правоохоронні органи». «Висловлювання генерала А.МУХАТАЄВА з приводу прес-конференції Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА ще раз яскраво показує всю неспроможність, заангажованість та невміння аналізувати події, які відбуваються, і робити відповідні висновки».

Як повідомляв УНІАН, А.МАХАТАЄВ засудив позицію М.ДОБКІНА, яку мер зайняв у зв’язку з затриманням Г.КЕРНЕСОМ співробітника СБУ. За словами А.МУХАТАЄВА, «співробітник управління СБУ, виконуючи службове завдання контррозвідувальних і оперативно-розшукових заходів стосовно іноземного громадянина, який підозрюється і перевіряється у зв`язку з його можливою причетністю до терористичної діяльності, за завданням центрального управління СБУ, був незаконно затриманий і тривалий час утримувався КЕРНЕСОМ і його охоронцем-співробітником «Беркута». А.МУХАТАЄВ також повідомив, що під час незаконного затримання співробітнику СБУ погрожували, у тому числі із застосуванням зброї.