Чим погана ініціатива про повернення до 10-річної середньої школи?

Ініціатива про повернення до 10-річної середньої школи є виключно політичною акцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив начальник Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Ігор ІВАСЮК.

«Я думаю, що даний законопроект – це виключно політична акція”, - сказав він, висловивши сподівання, що “здоровий глузд переможе, і ті реформи, які почалися в середній освіті, будуть тривати і надалі».

І.ІВАСЮК також називає «цей законопроект з одного боку поспішний, а з другого - надзвичайно непрофесійний».

Він пояснив, що в більшості країн світу навчання у середній школі триває, як правило, 12 років, є багато країн, де 13 років (Франція, Англія, США), є країни, де триває 11 років, а менше 11-ти – немає ніде.

«Україна приєдналась до Болонського процесу, який, крім певних прав, передбачає й певні обов’язки, які країни на себе беруть, приєднавшись до цього процесу. Прийняття цього законопроекту може призвести до того, що документи, які видаються в Україні, не будуть визнаватись в інших країнах – це дуже серйозна проблема буде для наших випускників. Тому що вони не будуть мати права вступати до вищих навчальних закладів інших країн. Цей закон буде однозначно кроком назад», - підкреслив І.ІВАСЮК.

Крім цього, він зазначив, що для переходу на 12-річне навчання у школі, яке триває вже 9 років, лише на підручники витрачено 1,5 млрд. грн., а якщо запустити зворотній механізм – він також має бути розтермінований у часі. «Знову ж таки потрібні нові програми, плани. Фахівці це напишуть, а хто знайде кошти не менш ніж 1,5 млрд. грн. для того, щоб надрукувати нові підручники? А старі підручники потрібно буде утилізувати, бо вони будуть просто не потрібні», - сказав начальник Управління освіти і науки Вінницької ОДА.

Він також звернув увагу, що при 12-річній системі навчання залучено більше вчителів. “За орієнтовними оцінкам, близько 100 тис. педагогічних працівників будуть вивільнені з роботи – це серйозна соціальна напруга, враховуючи, що в освіті зараз немає дефіциту кадрів», - сказав він.

І.ІВАСЮК також проблему цього законопроекту вбачає в тому, що учням при 10-річці потрібно буде повернутися до шестиденного робочого тижня. «Ми зробимо для дитини ненормальний робочий тиждень, один день для відпочинку дитині замало, вона повинна відпочивати два дні», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради 23 лютого внесено законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо повернення до 10-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти. Законопроект внесено народним депутатом Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

Міністерство освіти та науки України вже виступило проти повернення до 10-річної середньої школи.

Колегія Міносвіти закликає народних депутатів відхилити цей законопроект як такий, що таїть у собі загрозу відкинути українську освіту на десятки років назад.