На реставрацію пам’ятника «Тачанка» потрібно майже 1 млн. грн.

Для завершення реставрації пам’ятника «Тачанка» потрібно майже 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської обласної ради з посиланням на інформацію мерії Каховки, питання подальшої долі «Тачанки» було порушено на черговій сесії Каховської міської ради.

За інформацією Головного архітектора міста Людмили КАРАВАЄВОЇ, ще у 2006 році було погоджено перелік об’єктів культурно-історичної спадщини міста. На їх ремонт і реставрацію з державного бюджету виділено мільйон гривень, зокрема, на “Тачанку” - 623 тисячі. Було виготовлено проектно-кошторисну документацію вартістю 137 тис. грн. Після експертизи проекту і проведення тендера, який виграла фірма “Будмайстер”, у грудні 2009 року розпочалися ремонтні роботи, які не вдалося виконати повністю (освоєно 304 тис. грн.). Тому 181 тисяча гривень повернулися до державного бюджету.

Через зростання кошторисної вартості робіт для завершення цих робіт потрібно 936 тис.грн., які мерія планує отримати з державного бюджету. Також мерія створила спеціальний благодійний фонд для акумулюванню коштів для реставрації легендарного пам’ятника.

Наразі через незавершеність реставраційних робіт та погані погодні умови конструкції «Тачанки» можуть зазнати серйозних ушкоджень.

Ідея створення «Тачанки» виникла в середині 1950-х років. У 1956 р. було відлито чавунний макет - прообраз майбутньої "Легендарної тачанки". Пізніше скульптори Л.Родіонов, Ю.Лоховінін і архітектор Е.Полторацький створили проект пам`ятника. У липні-серпні 1967 року готовий пам`ятник в розібраному вигляді (окремими пронумерованими частинами) на вантажівках був доставлений з Ленінграда до Каховки. Важив бронзовий монумент понад 60 тонн. Почалися роботи з монтажу пам’ятника на вже підготовленому кургані в степу під Каховкою - поряд з пам`ятним знаком на місці командного пункту маршала СРСР Василя Блюхера.

Пам`ятник відкрили 27 жовтня 1967 року. Після розпаду СРСР пам`ятник втратив свою туристичну привабливість, припинилося фінансування його утримання. Монумент не раз грабували мародери.