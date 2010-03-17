Білі київські каштани замінять на м'ясо-червоні

КО «Київзеленбуд» планує з часом замінити хворі білі каштани на адаптований до забрудненого оточуючого середовища каштан м`ясо-червоний. Про це повідомив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

За інформацією сайту “Київзеленбуду”, білі каштани – символ нашої столиці – почали хворіти і втрачати естетичний вигляд через загазованість у місті. “Запобігаючи цій проблемі, «Київзеленбудом» заплановано з часом замінити хворі білі каштани, особливо тих «ветеранів» що досягли п’ятдесятирічного віку, на адаптований до забрудненого оточуючого середовища каштан м`ясо-червоний – дерево, що менш чутливе до забруднення повітря і цвіте та росте навіть у такій складній атмосфері, як атмосфера біля переповнених київських доріг”, - зазначив гендиректор КО.

Крім того, арсенал київських зелених насаджень буде поповнюватися кленами. Тополі висаджувати не будуть, оскільки у багатьох киян є алергія на пух тополі.

Щороку київзеленбудівці висаджують 50-80 тисяч дерев і 12 мільйонів квітів.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2009 року муніципальна газета “Хрещатик” (№120) писала, що незабаром столичні каштани пройдуть курс лікування. Із майже 2 млн. символічних для столиці дерев 70% уражені шкідниками. За інформацією видання, популярний колись метод зовнішньої обробки пестицидами визнано небезпечним для здоров`я киян. Тому препаратом не кропитимуть, а вводитимуть його в деревину. Відповідні рішення були прийняті під час спеціальної наради в мерії Києва, яку провів заступник голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, писала газета.

"Чекати більше не можна, каштани треба негайно рятувати. Наразі у столиці налічується 1,5-2 мільйони каштанів. Однак сімдесят відсотків із них уражені. Якщо не вжити заходів, символ Києва з`їдять шкідники”, - зауважив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

За даними “Газети по-київськи” (від 9 вересня 2009 р.), вартість однієї ін’єкції складає 25-30 дол. Спосіб введення ін’єкцій у стовбур застосовується у Польщі, Угорщині, Франції.

Водночас рішення щодо цього методу лікування мала затвердити Київрада.