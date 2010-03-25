Королевська: "мовчазна згода" не потребує додаткових нормативів

Закон, яким вводиться принцип «мовчазної згоди», не потребує ухвалення додаткових нормативних актів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, про це заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи доручення Президента України віце-прем`єру Сергію ТІГІПКУ попрацювати над спрощенням процедури отримання дозволів підприємцями.

«Проблема не в ухваленні законів, а в їх виконанні. Ключове завдання сьогодні - провести роз`яснювальну роботу серед підприємців і забезпечити виконання принципу «мовчазної згоди» на місцях. Ми ухвалили ефективний закон, влада повинна забезпечити його виконання», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Введення принципу «мовчазної згоди» потребує проведення роз`яснювальної роботи і жорсткого контролю за його виконанням, вважає депутат.

Голова комітету промполітики нагадала, що закон, одним із авторів якого вона є, був ухвалений у грудні 2009 року. «Бізнес повинен знати свої права. Підприємець подає документи до дозвільного органу. При процедурі подачі він одержує копію опису документів з позначкою про дату їх отримання. Ця позначка є точкою відліку 12 днів, коли має бути одержана відповідь від дозвільних органів», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, за відсутності відповіді у встановлені терміни вважається, що підприємець одержав дозвіл і може починати працювати.

Вона наголосила на необхідності подальшого посилення контролю над виконанням регуляторного законодавства і підвищення відповідальності урядовців за його невиконання. «Сьогодні йдеться про підвищення інвестиційної привабливості України, про поліпшення бізнес-клімату. Не можна допустити, щоб корумпованість і безвідповідальність урядовців стала перешкодою на цьому шляху», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2009 р. Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України зі спрощення умов ведення бізнесу в Україні».

Законом також закріплюється практика довгострокової оренди державного і комунального майна терміном не менш як 5 років.