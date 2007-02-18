Сьогодні - Прощена неділя

Цього дня усі православні просять один у одного вибачення - щоб розпочати піст з доброю душею, зосередитися на духовному житті з чистим серцем зустріти Великдень - день Воскресіння Христова. Церква закликає просити вибачення не формально, а щиро, з любов`ю, в першу чергу у тих, що кривдять нас і тих, кого ми образили. Саме у тих, перед ким ми маємо провину просити вибачення найважче.

У храмах на вечірньому богослужінні здійснюється чин прощення. Настоятель храму говорить слова повчання і просить прощення у духівництва і народу із словами: "Благословіть, батьки святії і братія, і пробачте мі, грішному, єліка (все, чим) погрішив в цей день справою, словом, думкою і всіма моїми почуттями". Після цього він кланяється до землі. Всі відповідають йому земним уклоном і говорять: "Бог та пробачить тя і помилує, отче святий. Пробач і помолися і про нас, грішних". Священик вимовляє "Благодатію Своєю Бог та пробачить і помилує всіх нас".

Потім настоятель бере напрестольний Хрест. Усі священнослужителі у порядку старшинства, а потім прихожани, підходять до настоятеля, цілують Хрест, просять вибачення. Потім прийнято кланятися один одному, просити вибачення і на знак прощення відповідати: "Бог пробачить", прощаючи людину не формально, на словах, а щиро, від самого серця. В кінці служби у багатьох храмах співають співи Великодня, нагадуючи про те, що піст - це шлях до Великодня, який вже близько.

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