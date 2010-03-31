Переговори Путіна-Азарова загрожують знищенням українського хімпрому

Провідні підприємства хімічної і феросплавної галузей України висловлюють серйозну занепокоєння намірами Кабінету міністрів України погодитися з пропозицією Російської Федерації щодо припинення антидемпінгового розслідування щодо нітрату амонію і фосфатних добрив, а також наполягають на продовженні спеціального розслідування проти всіх країн, які імпортують феросплави до України, в т.ч. проти Росії. При цьому хіміки і металурги висловлюють подив у зв`язку з тим, що на такі кроки уряд йде заради розв’язання питання присутності української трубної продукції (продукції «Інтерпайпу») на російському ринку.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН відкритому листі Української асоціації виробників феросплавів і Союзу хіміків України, підготовленому за наслідками переговорів минулого тижня у Москві між прем`єр-міністрами України і Росії Миколою АЗАРОВИМ і Володимиром ПУТІНИМ.

Автори листа вважають, що непродумане скасування розслідувань за даними товарними позиціями разом із зобов`язанням не вводити щодо них обмежувальні заходи завдасть непоправної шкоди українським хімічним і феросплавним підприємствам.

«Продукції вітчизняної хімічної галузі складно конкурувати з російськими аналогами через колосальну різницю в ціні на природний газ, який є сировиною для виробництва нітрату амонію і азотних добрив. Цей фактор чинить вирішальний вплив на собівартість продукції і дає істотні цінові переваги російським хімічним компаніям, які мають пільгові ціни.

Діючі впродовж 2008-2009 років обмежувальні заходи щодо вироблених у Російській Федерації нітрату амонію і фосфатних добрив дозволили українським підприємствам хімічної галузі вижити в умовах економічної рецесії», - наголошується у листі.

В УкрФА і Союзі хіміків переконані, що можливе рішення про скасування обмежувальних заходів щодо нітрату амонію і фосфатних добрив (у разі, якщо його буде прийнято) не ґрунтуватиметься на належних економічних розрахунках на предмет його впливу на вітчизняну хімічну промисловість, яка на сьогодні, враховуючи високу ціну на природний газ, об`єктивно перебуває в скрутному становищі.

На думку авторів листа, є серйозні проблеми і в українській феросплавній галузі – у 2009 році обсяги виробництва скоротилися на 27,5%, завантаження потужностей впало нижче 50%, а відпускні ціни на готову продукцію знизилися на 30%. Останнім часом імпортери поводяться на українському феросплавному ринку все більш агресивно. Якщо у 2008 році частка іноземної продукції в українському споживанні феросплавів не перевищувала 5%, то за підсумками 2009 року вона зросла до 35%. І це на фоні значного просідання внутрішнього попиту. В УкрФА вважають неприпустимим подальше полегшення доступу імпортної продукції на вітчизняний ринок феросплавів.

Крім того, у листі висловлюється подив щодо причини, за якою Кабмін пішов на поступки РФ. За даними авторів листа, цією причиною став допуск на російський ринок продукції трубної компанії «Інтерпайп».

«Вважаємо за необхідне заявити, що нам не зрозуміло, чому уряд пов`язав скасування обмежень на імпорт до України російської хімічної і феросплавної продукції з розв’язанням питання присутності української трубної продукції (виробленої компанією «Інтерпайп») на російському ринку, завдаючи таким чином збитків українським хімічним і феросплавним підприємствам. Вважаємо неприпустимим знищення вітчизняної хімічної і феросплавної галузей внаслідок нерозсудливих поступок російським виробникам відповідної продукції, а також через підтримку приватної компанії «Інтерпайп» за рахунок українських хіміків і феросплавників», - йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня у Москві пройшли переговори між прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ і прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ. Окрім «газових» питань під час переговорів розглядалися також питання щодо допуску на український ринок російських виробників.

Відкритий лист Української асоціації виробників феросплавів і Союзу хіміків України дивіться тут