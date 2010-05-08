Екс-міністр економіки пояснює: дефляція - це тимчасово

Значний вплив на зниження загального рівня інфляції у квітні мало сезонне зниження цін на продукти харчування (на 0.6%), і найбільше на зниження індексу споживчих цін вплинуло подешевшення цукру (на 6.5%), при цьому дефляція носить тисчасовий характер.

Про це у коментарі УНІАН заявив колишній міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Він наголосив, що зниження ціни на цукор відбулося завдяки діям, здійсненим колишнім урядом, і через зменшення його запасів зростання ціни може відбутися вже у червні.

«За це (зниження ціни на цукор – УНІАН) теперішньому уряду треба подякувати колишньому керівництву Мінекономіки, яке вчасно зуміло розподілити квоту 267 тис. тонн і забезпечити ввезення цукру в Україну при значному спротиві Мінагрополітики. Разом з тим, це тимчасове явище. Подорожчання цукру через зменшення внутрішніх запасів можна очікувати вже у червні. Інше здешевлення продовольчих товарів носить сезонний характер», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Разом з цим, він заявив, що за даними Держкомстату, викликає значне занепокоєння подорожчання м’яса птиці (на 4%), що свідчить про недостатню увагу теперішнього керівництва до розвитку птахівництва і його підтримки. «Враховуючи значну частку м’яса птиці у структурі споживання м’ясної продукції населенням, можна очікувати подальшого зростання вартості цієї продукції», - сказав екс-міністр економіки.

На зниження темпів інфляції у квітні, переконаний Б.ДАНИЛИШИН, вплинуло поступове відновлення зростання заощаджень населення у банківській системі, продовження згортання споживчого кредитування і незначне укріплення національної валюти до долара США. Крім того, у квітні намітилася позитивна динаміка до зростання кредитів у реальному секторі економіки.

Позитивним він назвав також те, що базова інфляція в Україні у квітні 2010 року склала 0,3%, що є рекордно низьким рівнем з початку її розрахунку у 2008 році.

«Ці та інші фактори мають належним чином вплинути на зниження облікової ставки Національного банку України до 8%», - вважає Б.ДАНИЛИШИН.

Відповідний вплив на цінову динаміку, на думку екс-міністра економіки, мала політика стриманості у здійсненні державних витрат, певна фіскальна консолідація й оптимізація витрат.

«З метою недопущення зростання цінової динаміки необхідно забезпечити подальше економічне зростання, яке вже було започатковане попереднім урядом, і відновити інвестиційний попит. Запорукою стабільності буде також початок структурних реформ, про які багато говориться, але жодної ще не розпочато, відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, подальше зменшення рівня автономності НБУ та забезпечення синхронізації його дій та уряду”, - заявив Б.ДАНИЛИШИН.