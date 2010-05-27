У Києві студент загинув у райвідділі міліції - правоохоронці мовчать

В одному із гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента у районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця із моргу.

Про це увечері 26 травня повідомив телеканал “1+1” в сюжеті у випуску новин ТСН.

На сайті телеканалу зазначається, що “розтин провели, поки батьки не дізналися про загибель сина, у морзі тіло навіть не дали оглянути. Висновок медексперта відрізняється від офіційної версії”.

19-річний Ігор загинув в ніч на свій перший дорослий ювілей. Із гуртожитку рідного коледжу його забрав сусід-дільничний. Зранку ошелешені вчителі телефонували батькам - приїдьте за тілом свого сина.

"Ми весь час їхали з тією версією, що він захлинувся, але коли ми приїхали у морг, нам видали довідку від лікаря на свідоцтво про смерть. І там було написано: крововилив під оболонку в тканини головного мозку, перелом кісток черепу, ушкодження внаслідок контакту із тупим предметом", - повідомила мати студента Людмила ІНДИЛО.

Директор коледжу імені Макаренка Ольга ЩЕРБАК розповіла, що півтора роки тому, на прохання начальника Шевченківського райвідділу, дільничного справді підселили у гуртожиток до студентів для їхнього захисту.

Того вечора, розповідають студенти, до Ігоря приїхав шкільний друг, вони трохи випили, у переддень свята, і студент вирішив провести товариша.

На ганку хлопці зустріли дільничного, який саме повертався додому. Зав`язалася перепалка, і міліціонер запропонував проїхати у райвідділ. Хлопець погодився.

"Він (Ігор) виходив із гуртожитку сам. Першим вийшов дільничний і сів (у авто), потім прийшов Ігор і сів на заднє сидіння. Це був останній раз, коли я бачила Ігоря живим. Це була 8-ма година вечора", - повідомила сусідка по гуртожитку Наталя.

Вихователька Тетяна СТОРОЖУК у цей час саме проводила зі студентами профілактичну бесіду. Коли о 21.30 дільничний повернувся в гуртожиток, уже викладачі почали просити міліціонера відпустити хлопця.

“Дільничний відмовився, бо, за його словами, Ігор буянив у відділі. Відпустити його могли тільки через 3 доби”, - йдеться у повідомленні.

Також телеканал зазначає, що “коментувати смерть хлопця у відділі правоохоронці відмовляються навідріз. Вдалося дізнатися, що трагічної ночі сюди 4 рази викликали швидку, але забрати хлопця медики відмовилися. І навіть в моргу заборонили батькам оглянути тіло. Прес-служба міліції та прокуратури відповідають одне: чекайте, триває слідство”.

Крім того, у повідомленні зазначається: “До ТСН уже телефонували студенти із гуртожитку: міліція тисне, аби підлітки заявили, нібито була бійка, і Ігор сідав у міліцейську машину вже побитий із проламаною головою”.

При цьому додається, що “за цей час жоден із правоохоронних органів навіть офіційно не повідомив батьків про загибель їхнього сина”.