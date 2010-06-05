У Дніпропетровську затримали чоловіка, який напав на журналістку

У Дніпропетровську міліція затримала 36-річного місцевого жителя, який вчора на вулиці штовхнув 33-річну тележурналістку, пошкодив її відеокамеру та відібрав картку пам’яті.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.