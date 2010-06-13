Україна хоче створити консорціум із розробки шельфу Чорного моря

Україна хоче створити міжнародний консорціум із розробки родовищ нафти й газу на українській частці шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО в прямому ефірі на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«У нас взагалі перспектива традиційного видобутку газу – це шельф Чорного моря, де у нас знаходиться приблизно 3,5 трильйонів кубів газу. Переважна більшість його знаходиться на глибоководній частині шельфу Чорного моря, починаючи з глибин понад 800 метрів. І також у нас розроблено відповідну програму, ми там залучаємо американців - ExxonMobil, Chevron і Texaco, оскільки вони мають відповідний досвід роботи на великих глибинах. Це дуже ризикована й технічно складна операція, і якраз аварія в Мексиканській затоці показала, наскільки це складна система», - сказав міністр.

При цьому він додав, що «вартість платформи, яка там буритиме, 4,5 мільярда доларів. Від мільйона до трьох мільйонів доларів на добу коштує її оренда. Так от, вірогідність попадання на родовище при всьому цьому становить 50%. Жодна країна самостійно або компанія не йде на такий ризикований масштабний проект».

«Тому ми взяли за основу досвід Азербайджану й Туреччини та домовилися з американцями, що ми створюватимемо спільне підприємство, міжнародний консорціум. Зараз йдуть переговори. Рішення, звичайно, немає, але вже відповідні пропозиції ми отримали. Будучи недавно в Стамбулі, ми вивчили досвід турецьких компаній. І вважаємо, що корпорація з провідними компаніями, які мають досвід роботи на цих глибинах, з урахуванням підвищених вимог, які будуть сьогодні після Мексиканської затоки, якраз це буде наша перспектива щодо Чорного моря», - зазначив Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. Український сектор шельфу Чорного й Азовського морів становить 133,7 тис. кв. км і входить в Альпійсько-Гімалайський орогенний пояс, в якому розташовані найбільші нафтогазоносні регіони Ірану, Іраку, Азербайджану, Північного Прикавказзя й Румунії. Прогнозні ресурси регіону - понад 1,5 млрд. тонн умовного палива в газовому еквіваленті.

Єдиним в Україні підприємством, яке займається видобутком нафти, газу й газового конденсату на шельфі Чорного та Азовського морів, є ДАТ «Чорноморнафтогаз» спільно з ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». На сьогоднішній день в акваторії Чорного й Азовського морів сейсморозвідкою виявлено 109 структур.

Через різні причини геологорозвідувальні роботи на шельфі Чорного й Азовського морів досі виконувалися в обмежених обсягах, внаслідок чого ступінь освоєння ресурсів залишається дуже низьким - близько 4%.