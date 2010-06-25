Російська ядерна компанія: ділитися 50 на 50 невигідно

ВАТ «ТВЕЛ» (Росія) вважає за доцільне реалізацію проекту будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива і його подальшого функціонування у форматі спільного підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив віце-президент російської компанії Василь КОНСТАНТИНОВ.

За його словами, функціонування такого заводу у форматі СП полегшить процедури, пов`язані з передачею ліцензій на виробництво палива, оскільки в даному випадку враховуватимуться всі моменти, пов`язані з постійним вдосконаленням збірок та їх модифікацією.

Таким чином, Україні не доведеться кожного разу купувати нову ліцензію на модифіковане паливо.

«Тому, перш за все, вам цікаво, щоб це було спільне підприємство. Ліцензії, звичайно, передаватимуться, в якому вигляді, це вже узгоджуватиметься юристами для того, щоб не було перешкод у передачі збірок і виробництва на українському ринку. А далі, якщо треба буде, ми ухвалимо рішення йти до третіх країн з цього заводу, отже, розширюватиметься дія ліцензії», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.

В.КОНСТАНТИНОВ відзначив, що під час реалізації проекту російська сторона готова надати часткове фінансування, проте його розмір залежатиме від економічної перспективи, зокрема, обсягів завантаження паливом з українського заводу як внутрішніх, так і зовнішніх ринків.

При цьому В.КОНСТАНТИНОВ зазначив, що фінансова участь в проекті передбачена самими умовами проведення конкурсу з відбору партнера з будівництва заводу.

«Якщо такі вимоги є, і ми зрозуміємо, що такі вимоги обґрунтовані економічно, тоді ми готові у фінансовій участі», - сказав він.

В.КОНСТАНТИНОВ також сказав, що формат пайової участі сторін визначатиметься українською стороною. При цьому він зазначив, що існування таких проектів у форматі пайової участі 50 на 50%, як це показав досвід ТНК ВР, не є виправданим з погляду стратегічного планування.

Як повідомляв УНІАН, міжвідомча комісія при Міністерстві палива та енергетики України відкрила процедуру конкурсу з відбору технології й партнера з будівництва заводу із фабрикації ядерного палива. 21 червня. комісія надала учасникам конкурсу - ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) - документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій.