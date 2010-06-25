Терьохін радить не читати Податковий кодекс - щоб не псувати собі нерви

Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН вважає ухвалений у першому читанні Податковий кодекс економічно неграмотним документом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що залишається незрозумілим, навіщо було вносити у Верховну Раду непідготовлений документ, який тепер всі, навіть Президент, критикують.

«Економіки в цьому рішенні я не бачу, оскільки, по-перше, цей законопроект не ресурсний, тобто він не приносить додаткових надходжень до бюджету, які можна було б врахувати в бюджеті наступного року, по-друге, цей законопроект взагалі по-хорошому потрібно було б ухвалювати по главах», - сказав С.ТЕРЬОХІН.

За його словами, в Росії Податковий кодекс ухвалювати 3 роки, а перший Податковий кодекс на території СНД, ухвалений у Казахстані, – 4 роки.

«Нам же говорять: слухайте, а давайте зробимо виключення – не 9 липня ми ухвалимо цей документ, а давайте десь у вересні. Я думаю, від цього якість документа не покращає, навіть якщо ми все літо працюватимемо над його змістом, - підкреслив голова Комітету. - Я вважаю, що це непідготовлений документ, вважаю, що економічно неграмотний документ, і вважаю дуже небезпечним для українського суспільства приймати його навіть з відтемінуванням до вересня».

Він повідомив, що Комітет постійно одержує зауваження до Податкового кодексу, і висловив упевненість, що за тиждень, який залишився для подачі таких зауважень, їх надійде досить велика кількість.

«Станом на 9-ту годину сьогоднішнього дня до Комітету надійшло 680 сторінок зауважень. Це тільки півтерміну пройшло, тільки один тиждень після ухвалення в першому читанні цього так званого Податкового кодексу. Наступного тижня динаміка подачі зауважень збільшиться, і я думаю, що порівняльна таблиця, якщо фізично ми зможемо її підготувати, складатиметься з 2500 сторінок», - повідомив С.ТЕРЬОХІН.

При цьому він зазначив, що навряд чи Комітет встигне підготувати документ до визначеного терміну, та й чи варто поспішати, коли йдеться про такий важливий для держави і бізнесу документ.

«Вірогідність того, що знову ж таки технічно, я не говорю про якість, ця таблиця буде підготовлена до 9 липня, як у якомусь виступі пропонував Президент, дуже невелика, - сказав голова Комітету. - Технологічно можливо підготувати таку таблицю, але самі розумієте, яка буде якість підготовленого матеріалу».

Якщо говорити безпосередньо про зміст документа, то, за словами С.ТЕРЬОХІНА, в ньому маса недоліків.

«Теза перша: це не Кодекс. Це, на жаль, погана компіляція тих законів, які діють в Україні, з ухилом на збільшення фіскальної функції», - підкреслив він.

Так, перший розділ ПК «суперечить не лише міжнародним стандартам фінансового і банківського обліку, але й просто здоровому глузду», причому деякі його норми суперечать і іншим законам, таким як Цивільний кодекс, Цивільно-процесуальний кодекс, Господарський кодекс і деяким іншим.

Що стосується другого розділу, який стосується адміністрування податків, компетенції податкових органів, і який С.ТЕРЬОХІН радить не читати, «щоб не псувати собі нерви», то «підходи до адміністрування є якимись печерними, дикими, вони не можуть існувати в цивілізованому світі».

«Другий розділ можна назвати по-іншому - «Як вкрасти податковому інспектору, і щоб нічого за це потім не було», - сказав С.ТЕРЬОХІН.

Також він зазначив, що в цьому проекті Податкового кодексу немає ніяких змін законодавства щодо податку на додану вартість, які б дозволили викоренити корупцію в даній сфері.

Крім того, голова Комітету зазначив, що в проекті документа багато так званих «пунктів відсилань», які встановлюють повноваження Кабміну у визначенні різного роду правил і вимог у податковій сфері.

«У 10 разів зросла кількість пунктів відсилань до компетенції Кабінету міністрів України», - сказав він.

Так, він повідомив, що, наприклад, перелік непрямих методів оподаткування, які повинні бути прописані в законі, визначається документами Кабміну.

«Тобто це законопроект непрямої дії, він не може називатися Кодексом, і дуже важко уявити, що він буде ухвалений», - вважає С.ТЕРЬОХІН.